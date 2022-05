ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Renault nach einer Veranstaltung zum Thema Mobilität auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die Mobilitätssparte Mobilize des französischen Autobauers sehe das Kannibalisierungsrisiko für den Mutterkonzern als langfristig begrenzt an, schrieb Analyst David Lesne in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Unterscheidungsmerkmale seien das Produktdesign und der Hauptfokus von Mobilize auf Geschäftskunden./la/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2022 / 10:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.05.2022 / 10:08 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000131906

