Original-Research: APONTIS PHARMA AG - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu APONTIS PHARMA AG



Unternehmen: APONTIS PHARMA AG

ISIN: DE000A3CMGM5



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 11.05.2022

Kursziel: 26,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Henrik Markmann



Starker Jahresauftakt mit deutlich zweistelligen Wachstumsraten

APONTIS hat gestern erfreuliche Q1-Zahlen veröffentlicht und die Jahresziele 2022 bestätigt.



Starkes Umsatzwachstum i.H.v. 31,2% yoy: Die Erlöse stiegen in Q1/22 um 31,2% yoy auf 14,3 Mio. Euro deutlich an. Maßgeblicher Umsatztreiber war erneut der Single Pill-Umsatz, der sich um sehr erfreuliche 40,2% yoy auf 8,7 Mio. Euro erhöhte. Besonders stark wuchsen die Erlöse von Atorimib (+71% yoy), Tonotec (+50% yoy) sowie Tonotec HTC (+31% yoy). Bei Caramlo ging der Umsatz um 29% yoy aufgrund erhöhten Wettbewerbs zurück. Das zweite Segment Co-Marketing wuchs aufgrund der erst im April 2021 geschlossenen Vereinbarung mit AstraZeneca zur Co-Promotion von Trixeo um 13% yoy auf 4,8 Mio. Euro. Im Bereich Sonstiges erzielte APONTIS eine Verdopplung der Erlöse von 0,4 auf nun 0,8 Mio. Euro. Dies ist primär auf den kompletten Verkauf der Vorräte von gynäkologischen Produkten zurückzuführen, da APONTIS sich von diesem Randgeschäft getrennt hat.



Deutlich überproportionale Ergebnisentwicklung: Auf Ergebnisebene ging die Bruttomarge leicht um 2,2%-Punkte auf 62,7% zurück, was größtenteils am veränderten Vertriebsmodell für Ulunar (Novartis) liegt. Das EBITDA hingegen verbesserte sich um 162,3% yoy deutlich überproportional auf 2,4 Mio. Euro (EBITDA-Marge: 17,1%). Neben der starken Topline-Entwicklung profitierte APONTIS hierbei auch durch einen positiven Einmaleffekt durch den bereits genannten Verkauf von Gynäkologie-Produkten (0,6 Mio. Euro). Erwähnenswert ist zudem, dass APONTIS diese Ergebnisverbesserung trotz erhöhter Wachstumsinvestitionen (+0,7 Mio. Euro in Marketing und Vertrieb) sowie um 0,1 Mio. Euro gestiegene Admin-Kosten erreichte. Infolge der Fortschritte bei der Profitabilität sowie positiver Working Capital-Effekte erhöhte sich auch der operative Cashflow deutlich auf 3,7 Mio. Euro (Vj.: -1,4 Mio. Euro) sowie die liquiden Mittel auf 32,2 Mio. Euro (31.12.: 29,8 Mio. Euro).



Guidance bestätigt - Produktpipeline konkretisiert: Für das laufende Jahr bestätigte APONTIS die Jahresziele (Umsatz: 55,3 Mio. Euro; EBITDA: 5,5 Mio. Euro), die vor dem Hintergrund der starken Q1-Zahlen auf den ersten Blick konservativ scheinen. Allerdings ist im weiteren Jahresverlauf mit weiteren Umsatzeinbußen bei Caramlo sowie Gegenwind im Co-Marketing durch planmäßig auslaufende Vereinbarungen mit Novartis zu rechnen. Neben den Jahreszielen teilte der Vorstand auch Neuigkeiten zur Produktpipeline mit. Besonders erfreulich ist hierbei, dass Tonotec Lipid bereits vergangene Woche in den Vertrieb aufgenommen und für nächste Woche der Launch von AmloAtor avisiert wurde. RosuASS soll unverändert Mitte Juni gelauncht werden. Leichte Verzögerungen scheint es bei der Single Pill Rosazimib zu geben, die nun in Q2/23 - ein Quartal später - eingeführt wird. Hinsichtlich der mittelfristigen Pipeline gab das Management bekannt, dass zwei Produkte ("D 05" und "D 06") durch die jüngst verkündete Kooperation mit dem Schweizer Unternehmen Develco Pharma nun im Entwicklungsprozess sind. Folglich steigt auch die Visibilität für das dadurch in Aussicht gestellte Umsatzpotenzial von ca. 17,5 Mio. Euro p.a.



Fazit: APONTIS ist erfolgreich ins laufende Jahr gestartet und hat erfreuliche Fortschritte bei der Produktpipeline verkündet. Mit unveränderten Prognosen bestätigen wir unsere Kaufempfehlung sowie das Kursziel i.H.v. 26,00 Euro.









