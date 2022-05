Zibo, China (ots/PRNewswire) -Am 29. April eröffnete die Zibo National New & Hi-tech Industrial Development Zone ("Zibo Hi-Tech Zone") eine Fotoausstellung zur Feier ihres 30-jährigen Bestehens. Unter dem Motto "Sail Again with Another 30 Years of Commitment" beginnt diese Ausstellung offiziell mit der Einreichung von Werken aus der Bevölkerung, und eine Reihe von Veranstaltungen zur Feier des 30-jährigen Bestehens beginnt.Diese Fotos verdeutlichen das Engagement der Zibo Hi-tech Zone für innovative Entwicklung und hochwertiges industrielles Wachstum.Die Zibo Hi-tech Zone hat in den letzten Jahren die Chance ergriffen, mit Hilfe der Großprojekte in Shandong alte Wachstumsmotoren durch neue zu ersetzen und neue Durchbrüche in der hochwertigen sozialen Wirtschaftsentwicklung zu erzielen.Mit dem Schwerpunkt auf der Entwicklung von "Three Zones Plus One Window" (eine große Basiszone für die Entwicklung neuer Hightech-Industrien und neuer Agglomerationswirtschaften, eine Pilotzone für die Vertiefung institutioneller Reformen und Innovationen und eine Demonstrationszone für die Optimierung des Geschäfts- und Entwicklungsumfelds sowie ein großes Fenster für die Öffnung auf hohem Niveau) führte die Zibo Hi-tech Zone sieben wichtige Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung durch und stärkte das Konzept der industriellen Organisation, das darin besteht, "die industrielle Spitze im Auge zu behalten, ein Ökosystem aufzubauen, die industrielle Spitze und die industrielle Kette zu integrieren und die Clusterentwicklung zu erleichtern."Sie hat das übergreifende Konzept "Ein Kern (Kerngebiet der Zibo Hi-tech Zone), zwei Städte (Zibo Science City und Sibaoshan Creative & Innovative Park City) und drei Zonen (intelligente Fertigungszone, umfassende Verbundzone und Demonstrationszone für fortgeschrittene Fertigungsinnovationen)" verbessert.Es hat das Wachstum von "3+2+1"-Industrieclustern in den Bereichen neue Materialien, biologische Medizin, intelligente Fertigung, Finanztechnologie, High-End-Logistik und neue Wirtschaftszweige gefördert.Auf der Suche nach den Möglichkeiten der "Dual-Carbon"-Strategie für hoch wettbewerbsfähige Industrien hat die Zone die Entwicklung von High-End-Industrieprojekten beschleunigt, um die weltweit führende industrielle MEMS-Demonstrationsbasis zu schaffen, Zibos hochrangige wissenschaftliche Innovationsplattform zu entwickeln und eine umfassende Verbundzone mit hohen Standards aufzubauen und zu betreiben. Die Zibo Hi-tech Zone belegte im vergangenen Jahr unter 157 nationalen High-Tech-Zonen in China den 40. Platz.Nach 30 Jahren großer Anstrengungen und beharrlichen Engagements wird die Zibo Hi-tech Zone die Entwicklung auf eine neue Stufe heben und mit hoher Qualität, hoher Geschwindigkeit und hoher Effizienz weitere Durchbrüche erzielen.Quelle: Zibo National New & Hi-tech Industrial Development ZoneLinks für Bildanhänge:Link http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=420745 Bildunterschrift: Die umweltfreundliche und dynamische Zibo Hi-tech ZoneLink http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=420746Bildunterschrift: Zibo Yulong See Feuchtgebiet Ökologischer ParkFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1814483/1_Zibo_Hi_tech_Zone.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1814484/2_Park.jpgPressekontakt:Frau Zhang,Tel.: +86-10-63074558Original-Content von: Zibo National New & Hi-tech Industrial Development Zone, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163077/5219467