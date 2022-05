In den Crash zu investieren kann ein entscheidendes Merkmal sein, um langfristig das Renditepotenzial zu erhöhen. Sinken die Bewertungen, so steigt eben die Aussicht auf die Rendite. Wer das einmal erkannt hat, der wittert bei Volatilität einen Ausverkauf, keine Panik. Oder vielleicht eher die Panik, etwas zu verpassen. Trotzdem ist die Frage, wie man in einen Crash hinein investieren soll, relevant. Einfach alles auf einmal zu investieren ist für viele Anleger nicht gerade attraktiv. Aber es gibt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...