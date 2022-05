Der spanische Fahrtenvermittler Cabify erhält von der Europäischen Investitionsbank (EIB) ein Darlehen in Höhe von 40 Millionen Euro für sein Flotten-Dekarbonisierungsprojekt. Diese Finanzierung zielt auf den Einsatz von 1.400 Elektrofahrzeugen in den nächsten Jahren in Spanien sowie der für deren Betrieb erforderlichen Infrastruktur ab. Neben den positiven Auswirkung auf Cabify betont die EIB in ...

