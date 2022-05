Insgesamt kann seit den Verlaufshochs aus Anfang 2018 und einem Kursstand von 98,80 Euro ein intakter Abwärtstrend gezeichnet werden, dieser drückte die Notierungen bis Anfang März 2020 auf ein Verlaufstief von gerade einmal 37,35 Euro abwärts. Zwar konnte sich BASF anschließend in den Bereich von 72,88 Euro erholen, von da an gaben die Notierungen erneut in den markanten Unterstützungsbereich aus ...

