Von William BostonThe Wall Street JournalÜbersetzung: Laura MarkusBERLIN - Volkswagen will seine Präsenz in den USA ausbauen, da der Ukraine-Krieg und Corona die Aussichten in Europa und China trüben. Um in den profitabelsten Automobilmarkt der Welt zu expandieren, will der Autobauer die Geländewagen-Marke Scout wieder aufleben lassen. Das Unternehmen, das zu den größten Autoherstellern der Welt gehört, plant die Einführung eines neuen elektrischen Geländewagens und eines elektrischen Pickups, beide ...

Den vollständigen Artikel lesen ...