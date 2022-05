Der Goldpreis tut sich schwer, einen neuen Aufwärtsimpuls zu entwickeln. Doch bei der Australia and New Zealand Banking Group (ANZ) verfällt man dennoch nicht in Panik. Die Analysten sehen das Abwärtspotenzial als begrenzt an. Die Marke von 1.800 Dollar je Unze sei "eine solide Untergrenze für das Edelmetall".Kurzfristig bleibt das Umfeld für Gold schwierig, da die steigenden Renditen der US-Staatsanleihen und der starke US-Dollar die wichtigsten Hindernisse für höhere Preise darstellen. Aber der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...