Die Aktie von Shop Apotheke Europe hat am Mittwoch mit bis zu 9,5 Prozent Plus gut ein Drittel ihres Vortagesrutsches aufgeholt. Auch die Papiere des Schweizer Rivalen Zur Rose ziehen an. Auslöser für den Kursrutsch am Vortag war ein Bericht von Apotheke adhoc, der wieder einmal für Anlegersorgen über den Start der flächendeckenden Einführung des Hoffnungsträgers E-Rezept sorgte.Analyst Alexander Thiel von Jefferies blieb aber entspannt - sowohl für die Shop Apotheke als auch die von ihm ebenfalls ...

