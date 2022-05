Vancouver, British Columbia, 11. Mai 2022 - Telecure Technologies Inc. (CSE: TELE) (FWB: 6MZ) (das "Unternehmen" oder "Telecure") hat heute bestätigt, dass das Unternehmen Kenntnis von einer verleumderischen und diffamierenden Kampagne hat, die gegen das Unternehmen, die Firmenleitung sowie eine Reihe weiterer Firmen und Personen, einschließlich der für das Unternehmen tätigen Dienstleister, gestartet wurde.

Wie das Unternehmen anmerkt, erfolgte dieser jüngste Angriff unmittelbar im Anschluss an die Abweisung einer Klage, die von bestimmten ehemaligen Vorstandsmitgliedern und leitenden Angestellten des Unternehmens gegen das Unternehmen eingebracht worden war. Der US-Bundesgerichtshof wies die Klage ohne Anhörung ab. Außerdem folgt dieser jüngste Angriff auf die Bekanntgabe des Unternehmens, dass die Veruntreuung von rund 500.000 US-Dollar vom US-Bankkonto der Firma MyApps (einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Telecure) entdeckt wurde, nachdem der CFO des Unternehmens in unangemessener Weise als Zeichnungsberechtigter abberufen worden war. Die Ermittlungen zu der fehlenden Summe dauern an.

Josh Rosenberg, CEO & Chairman des Board of Directors von Telecure, meint dazu:

"Wir erfahren derzeit eine ganze Menge über die Personen, die früher bei MyApps gearbeitet haben, und nachdem immer mehr eindeutige Beweise auftauchen, werden wir entsprechende Maßnahmen ergreifen, um dieser Kampagne aus Lügen und Anspielungen ein Ende zu setzen. Diejenigen, die an dieser Kampagne beteiligt sind und sie unterstützen, werden einen hohen Preis für ihr Fehlverhalten bezahlen.

Dies sind ganz ungeheuerliche Angriffe, die jeder Grundlage entbehren und einen grundlegenden Mangel an Respekt und Wertschätzung für die kanadischen und amerikanischen Gesetze erkennen lassen. Diese jüngsten falschen Anschuldigungen, die auch diesmal wieder unter dem Deckmantel der Anonymität vorgebracht wurden, haben den Ruf zahlreicher Personen, die bei und mit Telecure arbeiten, in den Schmutz gezogen. Wir werden es nicht hinnehmen, dass unser Ruf in Geiselhaft genommen wird, und wir werden die Integrität des Unternehmens, der Firmenleitung und derjenigen, deren Rat und Unterstützung wir suchen, verteidigen. So wie unsere Angreifer in jeder Instanz bei Gericht entschieden abgewiesen wurden, werden wir auch weiterhin die volle Härte des Gesetzes auf diejenigen anwenden, die an dieser aktuellen unbegründeten Kampagne beteiligt sind."

Über Telecure Technologies Inc.

Telecure ist ein auf die USA fokussiertes Gesundheits-IT-Unternehmen, das sich auf den Einsatz von Technologien für ein leichter zugängliches, effizienteres Gesundheitswesen spezialisiert. Telecure bietet maßgeschneiderte Lösungen für telemedizinische Anforderungen. Mit seiner Akquisitionsstrategie und seinen einzigartigen Anpassungsmöglichkeiten konzentriert sich Telecure darauf, seinen Patienten- und Benutzerstamm zu erweitern. Das Unternehmen bietet über seine Plattformen CallingDr und FindingDr eine komplette Lösung für die Telemedizin an.

