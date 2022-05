Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben seine Gegenangriffe in der östlichen Region Charkiw fortgesetzt. Die russischen Besatzer der südukrainischen Stadt Cherson haben derweil angekündigt, dass die Stadt ein Teil Russlands werden soll.Kiew - Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben seine Gegenangriffe in der östlichen Region Charkiw fortgesetzt. Die russischen Truppen versuchten, den Vormarsch ukrainischer Truppen zu stoppen, teilt der ukrainische Generalstab mit. Bisher würden die Ukrainer die russischen Streitkräfte Richtung Grenze zurückdrängen. Zudem versuche das russische Militär, die Stadt Rubischne in der Oblast...

Den vollständigen Artikel lesen ...