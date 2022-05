Ukraine-Krieg, Zinswende, Inflation: Es gibt viele Gründe für die derzeit schlechte Stimmung an der Börse. Besonders Tech-Aktien sind betroffen. Doch jeder Crash bietet auch Chancen findet 'Sparkojote' Thomas Kovacs.

Der jüngste Crash bei Tech-Aktien war heftig: Der Technologie-Aktienindex Nasdaq 100 verlor seit Jahresbeginn mehr als ein Viertel an Wert. Einzelne Tech-Papiere erwischte es sogar noch schlimmer: Die Netflix-Aktie verlor im laufenden Jahr rund 67 Prozent. Die Aktie des E-Commerce-Software-Herstellers Shopify brach sogar um mehr als 70 Prozent ein.





"Wir befinden uns mittlerweile in einem Bärenmarkt, da sollte es selbstverständlich sein, dass es auch Korrekturen am Markt geben wird", stellt Thomas Kovacs, besser bekannt als der 'Sparkojote', fest. Kovacs ist Finanz-Blogger, Frugalist und Selfmade-Millionär.

'Sparkojote' Thomas Kovacs rät: "Solche Korrekturen können langfristig gute Chancen sein, um bestimmte Unternehmen mit 'Rabatten' an der Börse zu erhaschen. Baron Nathan Mayer Rothschild, sagte seiner Zeit schon: 'Es ist an der Zeit zu kaufen, wenn das Blut in den Straßen fließt."

Es bleibt jedoch unklar, ob der Tech-Aktien-Crash schon beendet ist. So warnen einige Marktbeobachter, dass weitere Abwärtsrisiken bestehen könnten. Schließlich wird es voraussichtlich weitere Zinserhöhungen durch die US-Notenbank geben. Davon besonders betroffen wären Tech-Aktien.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: US64110L1061,US6311011026