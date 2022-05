München (ots) -Sommer, Sonne - FREIBAD! Die erfolgreiche Regisseurin Doris Dörrie nimmt uns in ihrer neuen hinreißenden Komödie mit ins FREIBAD, genauer gesagt: ins einzige Frauenbad Deutschlands - mitten hinein ins pralle Leben. In Starbesetzung und mit ihrem unvergleichlichen Humor erzählt sie davon, wie man im Freibad mit seinen Ansichten nicht nur baden gehen kann, sondern sich am Ende vielleicht sogar selbst begegnet. Constantin Film bringt die neue Komödie von Doris Dörrie FREIBAD am 1. September in die Kinos.Es ist Sommer und sehr heiß im einzigen Frauenfreibad Deutschlands. Dort badet Frau oben ohne, im Bikini, Badeanzug oder Burkini. Jede folgt dabei anderen Regeln. Das führt immer wieder zu Reibereien, die die überforderte Bademeisterin nicht so ganz im Griff hat. Als dann auch noch eine Gruppe komplett verhüllter Frauen das Frauenbad begeistert für sich entdeckt, fliegen buchstäblich die Fetzen: Wem gehört das Bad und wer bestimmt die Regeln? Wem gehört der weibliche Körper? Und wann ist denn überhaupt eine Frau eine Frau? Die Bademeisterin kündigt entnervt. Als dann aber als Nachfolge ausgerechnet ein Mann als Bademeister angestellt wird, eskaliert die Situation in unvorhersehbare Richtungen.FREIBAD ist die neue mitreißende Komödie der preisgekrönten Regisseurin Doris Dörrie ("Männer", "Kirschblüten - Hanami", "Die Friseuse", "Grüße aus Fukushima"), die mit Andrea Sawatzki, Maria Happel, Nilam Farooq, Lisa Wagner, Melodie Wakivuamina, Julia Jendroßek, Samuel Schneider und Comedian Nico Stank ein fulminantes Ensemble für ihre Sommerkomödie gewinnen konnte. Mit FREIBAD, wofür sie zusammen mit Karin Kaçi und Madeleine Fricke auch das Drehbuch verfasste, erschafft Doris Dörrie einen knallbunten Mikrokosmos unserer Gesellschaft und wirft mit viel Witz und Scharfsinn die Frage auf, ob wir wirklich so tolerant sind, wie wir immer glauben. Kameramann Hanno Lentz ("Fabian oder Der Gang vor die Hunde", "Kirschblüten - Hanami") zaubert mit kongenialen Bildern die Sommerstimmung auf die große Leinwand. FREIBAD ist eine Eigenproduktion der Constantin Film Produktion. Produzenten sind Rüdiger Böss und Christoph Müller, Executive Producer ist Martin Moszkowicz. Gefördert wurde die Produktion vom FilmFernsehFonds Bayern (FFF Bayern), die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM), der Filmförderungsanstalt (FFA) sowie dem Deutschen Filmförderfonds (DFFF).Bei der Green Production FREIBAD konnten diverse nachhaltige Maßnahmen umsetzen werden. 29 von 31 Drehtagen fanden in einem einzigen Motiv in der Nähe von München statt, womit Transporte sowie die damit verbundenen Mengen von CO2 eingespart wurden. Durch den Einsatz eines neuen Stromspeicher-Anhängers konnte bei dieser Kinofilmproduktion zusätzlich komplett auf Diesel-Generatoren verzichtet werden.Kinostart: 1. September 2022 im Verleih der Constantin FilmDarsteller*innen: Andrea Sawatzki, Maria Happel, Nilam Farooq, Lisa Wagner, Melodie Wakivuamina, Julia Jendroßek, Sabrina Amali, Nico Stank, Samuel Schneider, Ilknur Boyraz, Sema Poyraz, u.v.m.Regie: Doris DörrieDrehbuch: Doris Dörrie, Karin Kaçi, Madeleine FrickeNach einer Idee von: Doris DörrieProduktion: Constantin Film Produktion in Co-Produktion mit zero one FilmProduzenten: Rüdiger Böss, Christoph MüllerAusführender Produzent: Philipp ReuterExecutive Producer: Martin MoszkowiczErstes Pressematerial steht für Sie ab sofort zum Download bereit unter:https://presse.constantin.filmPressekontakt:Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an unsere betreuende Agentur:Schmidt Schumacher PresseagenturMarten SchumacherTel.: 030 / 26 39 13 - 11Original-Content von: Constantin Film, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/12946/5219649