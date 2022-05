NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Allianz SE nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Das operative Ergebnis habe positiv überrascht, schrieb Analyst Alan Devlin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem sollte der Versicherer mit den angekündigten zusätzlichen Rückstellungen für die hauseigenen "Structured Alpha"-Fonds dieses Problem hinter sich lassen. Die Aktie sei auch günstiger bewertet als die Titel der Konkurrenten Axa und Zurich./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2022 / 10:48 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0008404005

