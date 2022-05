Am Mittwoch hat Goldman Sachs eine Studie zu Mercedes-Benz veröffentlicht. In dieser hob die US-Investmentbank das Kursziel für den Autobauer an und bestätigt die Kaufempfehlung. Unter anderem deshalb kann die Aktie deutliche Kursgewinne verzeichnen und notiert am Mittwochnachmittag mit rund 2,5 Prozent im Plus.George Galliers, Analyst bei Goldman Sachs, schreibt in seiner Studie zu Mercedes, der Autobauer sei einer der größten Luxusautohersteller, was bisher noch nicht allgemein anerkannt werde. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...