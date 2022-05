Berlin (ots) -In den letzten Jahren setzten immer mehr Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitiker auf extrem klimaschädliche Plug-In-Hybride als Dienstwagen. Führt die neue, selbst ernannte Klima-Regierung dieses Schaufahren gegen den Klimaschutz fort? Und gibt es positive Entwicklungen in den Landesregierungen? Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat dazu für ihren jährlichen Dienstwagen-Check 247 Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitiker der Bundes- und Landesregierungen befragt.Die Ergebnisse und die politischen Forderungen, die wir daraus ableiten, präsentieren wir Ihnen in einer Pressekonferenz. Die Pressekonferenz findet digital über Zoom statt. Wir bitten um Anmeldung an presse@duh.de. Für O-Töne oder Interviews wenden Sie sich gerne ebenfalls an uns.Datum:Donnerstag, 19. Mai 2022 um 10 UhrEinwahldaten:https://us02web.zoom.us/j/84264581632Meeting-ID: 842 6458 1632Teilnehmende:- Barbara Metz, Bundesgeschäftsführerin- Dorothee Saar, Leiterin Verkehr und LuftreinhaltungPressekontakt:030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe,www.facebook.com/umwelthilfe, www.instagram.com/umwelthilfe,www.linkedin.com/company/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22521/5219692