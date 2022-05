Stuttgart (ots) -"Zur Sache Baden-Württemberg!" am Donnerstag, 12. Mai 2022im SWR Fernsehen Baden-Württemberg / Moderation: Cecilia KnodtEnergiekrise, Klimaschutz und steigende Kosten: Wer mit Öl heizt, muss mittlerweile tief in die Tasche greifen - was tun? Das Politikmagazin "Zur Sache Baden-Württemberg!" berichtet am Donnerstag, 12. Mai ab 20:15 Uhr live im SWR Fernsehen Baden-Württemberg und im Anschluss in der ARD Mediathek (http://www.ARDmediathek.de).In den vergangenen zwei Jahren hat sich der Preis für einen Liter Heizöl mehr als verdoppelt. Die Menschen in Baden-Württemberg trifft das besonders hart, denn im Bundesvergleich wird hier viel mit Öl geheizt. Jede dritte Wohnung hängt am Ölbrenner. Viele Verbraucher:innen fürchten zudem Lieferengpässe, wenn das Ölembargo gegen Russland greift. Doch auf Gas, Wärmepumpe oder Sonnenenergie umzusteigen, ist nicht immer ohne weiteres möglich. Andere Heizungsarten kosten oft viel Geld, sind kurzfristig nicht immer verfügbar und manchmal technisch nicht möglich. Wie kommt man schnell weg vom Öl? Gibt die Politik genügend Anreize für den Umstieg? Gast im Studio ist die Energieexpertin der Universität Freiburg, Anke Weidlich.Weitere Themen der Sendung:- Deutschland und sein Heer - wie sieht das Land die Bundeswehr?- Knochenjob Flüchtlingsarbeit - wer hilft den Ukraine-Helfern?- Ist Innenminister Strobl noch zu halten? Gast im Studio: Ulrich Eith, Politikwissenschaftler der Universität Freiburg."Zur Sache Baden-Württemberg!"Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Baden-Württemberg!" berichtet über Themen, die das Land bewegen.ARD Mediathek: Sendung und einzelne Beiträge sind nach der Ausstrahlung unter www.ARDmediathek.de (http://www.ardmediathek.de/) und https://www.swrfernsehen.de/zur-sache-bw/ verfügbar.Pressekontakt:Ursula Foelsch, Tel. 0711 929 11034, ursula.foelsch@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5219701