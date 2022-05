NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 30 auf 28 Euro reduziert und die Einstufung auf "Hold" belassen. Angesichts der von den Zentralbanken eingeleiteten Schritte zur Bekämpfung der hohen Inflation erscheine es unwahrscheinlich, dass die Online-Vertriebsplattform Bol.com wie geplant in der zweiten Jahreshälfte an die Börse gehen könne, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wegen der anziehenden Kapitalmarktzinsen sei die Bewertung der Branchenkollegen von Bol.com bereits spürbar gesunken./la/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2022 / 07:05 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2022 / 07:05 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0011794037

AHOLD DELHAIZE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de