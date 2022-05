ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Bayer auf "Neutral" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Dass im Rechtsstreit wegen des Unkrautvernichters Glyphosat die US-Regierung dem obersten Gericht im Land von der Annahme eines wegweisenden Falls abgeraten habe, sei bereits sein Basisszenario gewesen, schrieb Analystin Jo Walton in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Bayer habe für diesen Fall auch bereits Rückstellungen gebildet. Die Frage sei nun, ob es weitere Rückschläge geben könnte für künftige Fälle./ajx/he



ISIN: DE000BAY0017

