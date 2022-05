Es bestehe die Gefahr, dass sich die hohe Inflation verfestige, sagte EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel am Mittwoch in einer Rede. Daher sei es an der Zeit, die Maßnahmen, die zur Bekämpfung der niedrigen Inflation ergriffen wurden, zu beenden, fuhr sie fort und fügte hinzu, dass politische Maßnahmen für die Preisstabilität erforderlich seien. ...

