Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat in Berlin den IPCEI-Förderbescheid an Northvolt übergeben. Die Schweden planen bekanntlich eine Batteriezellfabrik in Schleswig-Holstein. Northvolt Drei in Heide soll 2025 in Betrieb gehen und bis zu 3.000 Menschen beschäftigen. Deutschland fördert Northvolt gemäß dem Förderbescheid mit über 155 Millionen Euro "und ein paar Zerquetschten" (O-Ton Habeck). ...

