Einen Blitzstart zaubert heute Exxon Mobil auf's Parkett. Immerhin schießt der Kurs rund vier Prozent in die Höhe. Der Titel landet damit in Top/Flo-Liste ganz weit vorne. Ist das die Zeit für Gewinnmitnahmen oder bleiben die Bullen noch länger am Ruder?

Download-Tipp für spekulative Anleger: Der Krieg in der Ukraine sorgt für explodierende Energiepreise. Wir haben für Sie genau die Aktien herausgefiltert, die davon am stärksten profitieren! Diesen exklusiven Sonderreport können Sie hier kostenlos abrufen.

Kursverlauf von Exxon Mobil der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Exxon Mobil-Analyse einfach hier klicken.

Regelrechte Jubelstürme branden angesichts dieses Anstiegs auf. Denn durch dieses Plus schiebt sich die Aktie an den nächsten Widerstand heran. Schließlich verbleibt nur noch ein Katzensprung von rund fünf Prozent, um neue Monatshochs zu erklimmen. Im bisherigen Chartverlauf wurde dieses Top bei 92,05 USD ausgebildet. Wir erleben hier also einen echten Börsenkrimi.

Der 200-Tage-Durchschnitt gibt insbesondere langfristig agierenden Investoren Auftrieb. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...