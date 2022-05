Build Your Dreams zaubert heute einen Blitzstart auf's Parkett. Denn die Aktie kann aktuell ein Plus von rund sieben Prozent vorzeigen. Für einen Anteilsschein müssen damit nun 29,03 USD hingelegt werden. Kommt hier jetzt wieder so richtig Schwung rein?

Download-Tip: Aufgrund der großen Brisanz bei Build Your Dreams, finden Sie hier eine ausführliche Sonderanalyse.

Kursverlauf von Build Your Dreams der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Build Your Dreams-Analyse einfach hier klicken.

Deutlich verbessert hat sich das Gesamtbild aus Sicht der Technischen Analyse. Dieses Plus schiebt die Aktie nämlich wieder näher an einen wichtigen Widerstand heran. Immerhin fehlen bis zu den 4-Wochen-Hoch derzeit nur noch rund sieben Prozent. Dieses Hoch liegt bei 31,00 USD. Wir dürfen uns also voller Ungeduld auf die nächsten Tage freuen.

Anleger, die tendenziell eher bearish eingestellt sind, könnten den aktuellen Höhenflug zum vergünstigten Baisse-Einstieg nutzen. Da es heute noch einmal eine günstige Kaufgelegenheit für Puts gibt. Wer die Aktie bereits im Depot hat, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...