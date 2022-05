TORONTO, May 11, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sophi.io, eine von The Globe and Mail entwickelte KI-gestützte Automatisierungs-, Optimierungs- und Prognoseplattform, kooperiert jetzt mit Reuters, der Nachrichten- und Mediensparte von Thomson Reuters, die weiter in die neuesten KI-Lösungen für ihre Nachrichtenredaktion investiert. Sophi trägt dazu bei, die Kuratierung von Inhalten in ausgewählten Bereichen von Reuters.com zu automatisieren. Dieser Prozess wurde im April 2021 neu gestartet.



Sophi Site Automationist ein KI-System, das selbstständig digitale Inhalte kuratiert, um die interessantesten Inhalte einer Organisation zu finden und zu bewerben. Sophi prüft alle Inhalte während des Veröffentlichtens sowie den gesamten Datenverkehr, um die verborgenen Schätze zu heben, die die Kunden eines Unternehmens am meisten schätzen.

Um die Kuratierung von Inhalten zu automatisieren, hat der Algorithmus von Sophivon Reuters-Redakteuren gelernt. Die Nachrichtenredaktion konnte einige der neuesten KI-Lösungen nutzen, was dazu geführt hat, dass die Redakteure wieder mehr Zeit haben, sich auf die Suche nach der nächsten Story zu konzentrieren und den Journalismus zu praktizieren, der Reuters zu einer solch vertrauenswürdigen Marke macht.

Josh London, Leiter von Reuters Professional und Chief Marketing Officer von Reuters, meinte: "Die hochmoderne KI-Plattform von Sophi ist einer der nächsten Schritte in der Weiterentwicklung unserer digitalen Fähigkeiten. Sophi wird uns dabei unterstützen, unsere Mission voranzubringen, die darin besteht, KI-basierte Technologien und Tools in mehr Bereichen der Arbeitswelt einzusetzen und gleichzeitig unseren Lesern die Storys zu liefern, über die sie informiert werden wollen und müssen."

Michael Young, Chief Technology Officer von Reuters, sagte: "Unsere Partnerschaft mit Sophi.io ist ein weiteres Beispiel dafür, wie eine Nachrichtenredaktion wie die unsere erfolgreich einige der neuesten KI-Lösungen für eine effiziente Content-Suche einsetzen kann. Unser Team arbeitete eng mit dem Team von Sophi zusammen, um sicherzustellen, dass unser Sophi Score unsere Geschäftsziele widerspiegelt, und wir sind mit der daraus resultierenden Website-Automatisierung sehr zufrieden."

Mike O'Neill, Mitgründer und CEO von Sophi.io, fügte hinzu: "Wir sind sehr erfreut, Reuters als Kunden zu haben. Reuters hat Sophi sein Vertrauen geschenkt und wir freuen uns darauf, die Kuratierung aller Artikelseiten zu automatisieren und die Beziehung im Laufe der Zeit auf weitere Lösungen auszuweiten."

"Es ist wunderbar, mit Reuters in dieser Funktion zusammenzuarbeiten", so Phillip Crawley, Herausgeber und CEO von The Globe and Mail. "Das Unternehmen hat eine starke Mission und Sophi.io hilft dabei, weiterhin zu demonstrieren, wie redaktionelle Integrität durch KI unterstützt werden kann."

Über Reuters



Reuters ist der weltweit führende Anbieter von vertrauenswürdigen Nachrichten, Einblicken und Analysen und erreicht täglich Milliarden von Menschen weltweit. Das 1851 gegründete Unternehmen vereint erstklassigen Journalismus, Branchenkenntnis und modernste Technologie mit beispielloser Schnelligkeit, Zuverlässigkeit und Genauigkeit, damit Menschen bessere Entscheidungen treffen können. Reuters hat sich den Vertrauensgrundsätzen der Unabhängigkeit, Integrität und Unvoreingenommenheit verpflichtet und ist die wesentliche Quelle für Wirtschafts-, Finanz- und Weltnachrichten, die exklusiv über Refinitiv-Dienste an Finanzfachleute sowie weltweit an Medienorganisationen, Branchenveranstaltungen und direkt an Verbraucher geliefert werden.

Über Sophi.io



Sophi.io) wurde von The Globe and Mail entwickelt, um Content Publisher bei wichtigen strategischen und taktischen Entscheidungen zu unterstützen. Es handelt sich um eine Suite von KI- und ML-gestützten Automatisierungs-, Optimierungs- und Vorhersagelösungen wie Sophi Site Automation, Sophi for Paywalls und Sophi for First Party Data. Darüber hinaus unterstützt Sophi die automatisierte Drucklegung von schablonenfreiem Print-Publishing mit einem Klick. Sophi ist darauf ausgelegt, die Kennzahlen zu verbessern, die für Ihr Unternehmen am wichtigsten sind, z. B. Abonnentenbindung und -akquise, Interaktion, Aktualität, Häufigkeit und Volumen.