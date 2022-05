Auf den Kriegsbeginn in der Ukraine reagierte die Rheinmetall-Aktie mit einer Kursrallye, die sich in einem bisher ungeahnten Tempo abspielte. Dafür gab es auch mehr als genug gute Gründe. Schließlich werden die Dienste des Rüstungskonzerns in den nächsten Jahren so gefragt wie nie zuvor sein. Sowohl Deutschland als auch andere europäische Staaten verlassen sich auf das Unternehmen in ihrem Bestreben, die eigenen Verteidigung auszubauen.Die gute Stimmung scheint aber erstmal ihr Ende gefunden zu haben und momentan macht sich regelrechte Katerstimmung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...