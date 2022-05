Canoo steht offenbar kurz vor dem Ende. Wie das Unternehmen selbst berichtet, verfügt es nur noch über genügend Barmittel, um ein weiteres Quartal zu überleben. Ob es weitergehen sollte, ist überdies unklar. Im Geschäftsbericht für das erste Quartal 2022 wird die Führungsebene des E-Auto-Startups Canoo deutlich: "Zum Zeitpunkt dieser Ankündigung bestehen erhebliche Zweifel an der Fortführung des Unternehmens". Das betrifft zum einen die akute Finanzlage. Nach eigenen Angaben standen dem Unternehmen am 31. März 2022 noch rund 105 Millionen US-Dollar an Barmitteln und Barmitteläquivalenten zur ...

