Zum dritten Mal verleihen die Onlinemarketing Gesellschaft für Versicherungsvermittler (OMGV) und die Versicherungsforen Leipzig die OMGV Agentur Awards an Versicherungsagenturen für ihre Online-Kommunikation. Erstmals sind in diesem Jahr auch Agenturen aus Österreich dabei. Der OMGV Agentur Award geht in diesem Jahr in die dritte Auflage. Insgesamt 24 Agenturen wurden in vier Kategorien für den Preis nominiert. Gemeinsam prämieren die Onlinemarketing Gesellschaft für Versicherungsvermittler (OMGV) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...