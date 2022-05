Der größte Erdölkonzern der Welt, Saudi Aramco, hat am Mittwoch den Technologiekonzern Apple als wertvollstes Unternehmen der Welt abgelöst. Denn während der Aktienkurs von Saudi Aramco in den vergangenen Wochen von den hohen Ölpreisen profitiert hatte, waren die Papiere des iPhone-Herstellers immer mehr unter Druck geraten.An heutigen Mittwoch fällt die Apple-Aktie um fünf Prozent auf den niedrigsten Stand seit Ende Oktober vergangenen Jahres.Der Kurs von Saudi Aramco war an der Heimatbörse Tadawul ...

