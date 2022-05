Sevan Multi-Site Solutions, Inc. (Sevan) hat offiziell eine neue Website lanciert. Sie bietet ein aufgeräumtes, modernes Design mit komplett neuen Inhalten, mit denen die schlüsselfertigen Lösungen für Programmmanagement des Unternehmens präsentiert werden.

Sevan einer der globalen Marktführer im Bereich innovative Lösungen für Programmmanagement für Kunden mit mehreren Standorten hat die Website des Unternehmens neu gestaltet, um Kunden, Partnern und allen Gästen mit informativen Ressourcen ein interessantes Benutzererlebnis zu bieten. Die Website geht auf die vielfältigen Leistungen von Sevan mit Schwerpunkt auf den Sektoren Restaurants, Einzelhandel und Behörden ein.

"Wir freuen uns, unsere neue Website lancieren zu können, und sind überzeugt, dass sie als informativer Raum fungieren wird, in dem Gäste mehr über die vollständige Suite von Angeboten von Sevan erfahren können", sagte Jim Evans, Gründer und CEO. "Die neue Website stellt unser außergewöhnliches Unternehmen und unsere Unternehmenskultur genau dar und ist exakt auf unsere Firmenvision für Wachstum und Expansion zugeschnitten. Ich bin zuversichtlich, dass das aktualisierte, einfallsreiche Webtool unseren tollen aktuellen und zukünftigen Kunden gut gefallen wird!"

Die neue Website präsentiert, was Sevan tut, wie das geht und auf welche Weise das Team Exzellenz für Kunden auf der ganzen Welt liefert. Die Website bietet eine verbesserte Navigation und brandneue Inhalte, darunter Fallstudien, Programmerfolgsstatistiken, Blogs, Whitepapers, Videos und Fotos des Sevan-Teams, Erfahrungsberichte von Kunden und Teams, Projekt-Heatmaps und mehr.

"Wir sind alle sehr begeistert von der neuen Website von Sevan. Sie hebt hervor, welche außergewöhnliche Arbeit Sevan leistet und wie phantastisch unsere Kollegen sind", sagte David Hendrix, Chief Commercial Officer. "Die neue Website ist prägnant und schön und unterstreicht die Rolle von Sevan als Vordenker der Branche im Bereich der Programmverwaltung für mehrere Standorte."

Sevan lädt die Gäste ein, sich die neue Website anzusehen: So können sie mehr darüber erfahren, wie Sevan globale, legendäre Marken dabei begleitet, ständig schnelle, datengestützte, individuelle Lösungen für mehrere Standorte zu produzieren und dabei ihr Kapital einzusetzen.

2021 wurde Sevan das 8. Jahr in Folge als Employee-Rated Great Place to Work ausgezeichnet und belegte das 4. Jahr in Folge einen Platz auf der "Inc. 5000"-Liste der am schnellsten wachsenden privaten Unternehmen der USA. Ebenfalls im Jahr 2021 rangierte Sevan auf Platz 21 der 50 besten Programmmanagementfirmen von Engineering News-Record (ENR) und auf Platz 44 der 100 besten Auftragnehmer für Baumanagementleistungen von ENR. Das Unternehmen gewann ferner den Gold HIRE Vets Medallion Award. Im Jahr 2020 wurde Sevan auf Platz 124 der FT-1000-Liste der "Financial Times" mit den wachstumsstärksten Unternehmen Amerikas geführt. Besuchen Sie unsere Website, um mehr über Sevan zu erfahren.

Sevan unterstützt namhafte globale Marken bei der Optimierung ihrer Bau- und Standortprogramme an mehreren Orten in den USA und auf internationaler Ebene. Sevan hat seinen Hauptsitz in der Nähe von Chicago, nämlich in Downers Grove im US-Bundesstaat Illinois, beschäftigt über 400 Mitarbeiter und hat eine internationale Niederlassung in London.

Sevan Multi-Site Solutions hat den Anspruch, das weltweit beste Unternehmen bei der Bereitstellung von innovativem Design, Programmmanagement, Baudienstleistungen und Datenanalysen für Unternehmen mit mehreren Standorten zu sein. Bei Sevan unterstützen wir Menschen, Umwelt und die Geschäfte unserer Kunden mit Leidenschaft. Sevan begleitet weltweit legendäre Marken wie 7-Eleven, AAFES, Albertsons, Amtrak, BP, Carbon Health, Chipotle, Corvias, DaVita, Focus Brands, HCA Healthcare, HEB, Inspire Brands, Jiffy Lube, Kroger, Luxottica, McDonald's, Motor Fuel Group, Office Depot, Popeyes, QDOBA, Starbucks, Sunoco, Walgreens Boots Alliance, Walmart, WOW Carwash und Yum! Brands während ihres gesamten Lebenszyklus schlüsselfertiger Programme strategisch. Sevan startet Initiativen an mehreren Standorten auf effiziente, berechenbare und transparente Weise. Mit bahnbrechenden Technologielösungen optimiert Sevan die Konstruktion von Neubauten, Umbauten, Umgestaltungen und Renovierungen. Sevan hat lizenzierte Architekten in 49 Staaten der USA sowie in D.C., den kanadischen Provinzen, Guam und den Nördlichen Marianen. Sevan beschäftigt professionelle Ingenieure und verfügt über Generalunternehmerlizenzen in mehr als 25 Staaten. Seit seiner Gründung im Jahr 2011 hat das Team mehr als 25.000 Einzelhandelsgeschäften, 17.000 Restaurants und 32.000 Gesundheitsstandorten ein neues Gesicht gegeben. Das Team hat außerdem mehr als 32.000 Baugutachten über eine Gesamtfläche von mehr als 1 Milliarde Quadratfuß abgeschlossen. Sevan Elevate, ein Programm, das die Sicherheit und Nachhaltigkeit im gesamten Unternehmen stärkt und kontinuierlich verbessert, ist darauf ausgerichtet, den Mitarbeitern und Kunden von Sevan hervorragende Leistungen zu bieten. Mehr über Sevan können Sie unter www.sevansolutions.com nachlesen.

Weitere Informationen erhalten Sie auch von Hafsa Mahmood unter +1 312 285 0590 oder per E-Mail an hafsa.mahmood@sevansolutions.com

Hafsa Mahmood

Leiterin, Marketing, Unternehmenskommunikation und DE&I

Telefon: +1 312 285 0590

E-Mail: hafsa.mahmood@sevansolutions.com

Website: www.sevansolutions.com