Baierbrunn (ots) -Anmoderation: Wir alle wollen nachhaltig und umweltbewusst mit Lebensmitteln umgehen, wissen aber oft nicht, was tatsächlich noch gut ist. Marco Chwalek hat Tipps für uns, wie wir die Lebensmittelverschwendung schon bei uns zu Hause vermeiden können:Sprecher: Schimmel auf bestimmten Lebensmitteln können der Gesundheit schaden und müssen weggeworfen werden. Aber viel zu viele Lebensmittel wandern in den Müll, auch wenn wir sie noch essen könnten, berichtet der "Senioren Ratgeber". Wir wollten darum von Chefredakteurin Claudia Röttger wissen, ob man zum Beispiel Lebensmittel mit einem abgelaufenen Mindesthaltbarkeitsdatum noch verwerten kann?0-Ton Claudia Röttger: 17 Sekunden"In der Regel ist das kein Problem, denn das Mindesthaltbarkeitsdatum, kurz gesagt MHD, ist ja kein Wegwerfdatum. Am besten prüft man also das Produkt mit den eigenen Sinnen, denn solange es appetitlich aussieht und schmeckt, ist das Lebensmittel nicht bedenklich."Sprecher: Viele Produkte sind noch Tage manchmal sogar noch Wochen nach dem MHD genießbar. Aber was macht man mit Gemüse, das nicht mehr ganz so frisch aussieht? Wegwerfen oder ausschneiden?0-Ton Claudia Röttger: 20 Sekunden"Das kommt ganz darauf an. Nehmen wir zum Beispiel den Chinakohl. Schwarze kleine Punkte auf den Blättern sind gesundheitlich kein Problem. Wenn die Flecken aber größer, braun und matschig sind, sollte man die Stellen bis etwa drei Zentimeter in den gesunden Bereich des Chinakohls hinein wegschneiden und die Blätter anschließend gründlich waschen."Sprecher: Kommen wir zu dem Phänomen Gefrierbrand bei Tiefkühlkost. Was ist die Ursache?0-Ton Claudia Röttger: 21 Sekunden"Gefrierbrand entsteht, wenn die Verpackung, zum Beispiel ein Plastikbeutel, undichte Stellen hat und dadurch Luft ins Innere des Beutels gelangen kann. Und wenn man dann das Gefriergut auftaut, zum Beispiel ein Brot auf, ist es an den Stellen, die mit der Luft in Berührung gekommen sind, ausgetrocknet. Das Brot ist dann zwar noch essbar, aber es schmeckt nicht mehr so gut."Sprecher: Und wie kann man diesen Gefrierbrand vermeiden?0-Ton Claudia Röttger: 16 Sekunden"Am besten sollte man nur spezielle Gefrierbeutel benutzen und vor dem Verschließen möglichst viel Luft aus dem Beutel pressen. Einfache Frischhaltebeutel oder zum Bespiel ausgediente Joghurtbecher sind zum Einfrieren von Nahrungsmitteln nicht geeignet."Abmoderation: Damit also viel weniger Lebensmittel im Müll landen, sollten wir nur das kaufen, was wir auch tatsächlich verbrauchen, rät der "Senioren Ratgeber".