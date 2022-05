DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

VODAFONE - Der Telekommunikationskonzern Vodafone befindet sich in Gesprächen über eine Zusammenlegung seiner britischen Aktivitäten mit seinem einheimischen Konkurrenten Three UK, dem Mobilfunkbetreiber des Hongkonger Infrastrukturkong-Konglomerats CK Hutchison, schreibt die Financial Times unter Berufung auf informierte Personen. Sollte der Deal zustande kommen, wäre dies der jüngste Versuch, den britischen Mobilfunkmarkt zu konsolidieren, da Vodafone unter dem Druck von Europas größtem aktivistischen Investor, Cevian Capital, steht, sein Geschäft zu vereinfachen und die Renditen zu verbessern. (Financial Times)

ADLER - Die Adler Group beschäftigt nun auch den Finanzausschuss des Bundestages. Die Finanzpolitiker wollen nach FAZ-Informationen Bafin-Chef Mark Branson zu der Angelegenheit befragen. Dadurch will sich der Finanzausschuss des Bundestages direkt über Erkenntnisse der Finanzaufsicht Bafin zu dem Immobilienunternehmen informieren. Der Ausschuss plant dazu eine vertrauliche Sitzung mit Branson, der seit August 2021 neuer Chef der Bafin ist. Ende April hatte die Adler-Gruppe ihre Investoren mit einem Milliardenverlust und einem Jahresabschluss ohne Wirtschaftsprüfertestat geschockt. Die Bafin durchleuchtet schon seit einiger Zeit die Adler-Bilanzen, ohne dass bisher ein Ergebnis bekannt geworden wäre. (FAZ)

GOOGLE - Google unternimmt einen neuen Anlauf, die Dominanz von Apple im Geschäft mit Computer-Uhren zu brechen. Der Konzern kündigte die hauseigene Pixel Watch an, die für Nutzer von Android-Smartphones gedacht ist. Sie wird aber erst im Herbst auf den Markt kommen. Einen genauen Termin nannte Google nicht, auch keinen Preis. Die Pixel Watch sei die erste Computer-Uhr, die innen und außen von Google entwickelt wurde, betonte Gerätechef Rick Osterloh auf der Entwicklerkonferenz Google I/O in der Nähe der Konzernzentrale in Mountain View. Wie bei der Apple Watch soll Fitness eine zentrale Anwendung der Pixel-Uhr sein. (FAZ)

SAUDI ARAMCO - Saudi Aramco hat Apple als wertvollstes Unternehmen der Welt abgelöst. Die Aktien des größten Erdölkonzerns der Welt hatten zuletzt ein Rekordhoch erreicht. Dagegen gerieten die Papiere von Apple wegen steigender Kapitalmarktzinsen, Lieferengpässen und Wachstumssorgen immer mehr unter Druck. Der Kurs von Saudi Aramco war an der Heimatbörse Tadawul in Riad seit Mitte März um mehr als 17 Prozent gestiegen. Der Apple-Kurs büßte hingegen seit Ende März mehr als 18 Prozent ein. (Handelsblatt)

