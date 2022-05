DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

ERDGAS - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hält es für möglich, dass Deutschland schon im kommenden Winter einen russischen Gasboykott verkraften könnte. "Wenn wir zum Jahreswechsel volle Speicher haben, wenn zwei der vier von uns angemieteten schwimmenden LNG-Tanker schon am Netz angeschlossen sind und wenn wir deutlich an Energie sparen, können wir im Fall eines Abrisses der russischen Gaslieferungen einigermaßen über den Winter kommen", sagte Habeck. Bisher hatte der Wirtschaftsminister die Unabhängigkeit von russischem Gas frühestens für 2024 in Aussicht gestellt. (Wirtschaftswoche)

VERBRENNER - Die französische EU-Ratspräsidentschaft schlägt vor, dass ab 2035 in Europa nur noch Autos mit Elektromotor zugelassen werden. Ausnahmen und Schlupflöcher für andere Antriebe soll es nicht geben. Das geht aus einem Kompromissvorschlag vor, den die Präsidentschaft an die EU-Mitgliedstaaten verschickt hat und der dem Handelsblatt vorliegt. Eine Regelung, mit der E-Fuels, also synthetische Kraftstoffe, auf die CO2-Bilanz von Autos angerechnet werden könnten, findet sich darin nicht. (Handelsblatt)

STROMPREISE - In den nächsten drei Monaten wollen weitere Gas- und Stromversorger mehr als 200 Tarife für Haushaltskunden erhöhen. Obwohl im Juli die EEG-Umlage für Strom gestrichen wird, haben bisher nur 17 Versorger Preissenkungen um durchschnittlich 10,5 Prozent angekündigt. Dies hat eine Erhebung des Vergleichsportals Verivox ergeben, die den Zeitungen der Funke Mediengruppe vorliegt. Die angekündigten Stromtarifsenkungen entsprechen dem Wegfall der Umlage und entlasten Haushalte um rund 177 Euro, sagte der Verivox-Geschäftsführer Daniel Puschmann. (Funke Mediengruppe)

GRUNDERWERBSSTEUER - Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) will den Kauf einer eigenen Immobilie erleichtern. Für Wohneigentum soll die Grunderwerbsteuer komplett oder teilweise entfallen können, wenn ein Landtag so entscheidet. Der Entwurf von Eckpunkten für die entsprechende Reform der Steuer aus Lindners Ministerium liegt der Rheinischen Post vor. Demnach sollen die Länder künftig die Möglichkeit bekommen, einen zweiten Steuersatz bei der Grunderwerbsteuer einzuführen. Freigestellt wäre sogar eine Absenkung auf null Prozent. (Rheinische Post)

BILLIG-MODE - Bundesumweltministerin Steffi Lemke hat sich für ein europaweites Einfuhrverbot unter umstrittenen Produktionsbedingungen hergestellter Billig-Modetextilien ausgesprochen. "Besonders problematisch sind die schnelllebigen Artikel der 'Fast Fashion'", sagte die Grünen-Politikerin. "Sie belasten die Umwelt und sorgen in den Produktionsländern für katastrophale Arbeitsbedingungen." (Augsburger Allgemeine)

WINDRÄDER - Um bundesweit mehr Windräder aufstellen zu können, will die Bundesregierung die Mindestabstände zwischen Windkraftanlagen und Wohngebäuden abschaffen. Das berichtet die Bild-Zeitung unter Berufung auf einen Referentenentwurf. Hintergrund: Nach geltender Rechtslage dürfen die Länder eigenständig Mindestabstände zu Windkraftanlagen festlegen. Dieses Recht soll den Ländern jetzt entzogen werden. Bestehende Regelungen gelten weiter. Damit Länder wie Brandenburg, Sachsen oder Thüringen nicht noch rasch Mindestabstände festlegen, soll der Tag des Beschlusses im Bundeskabinett als Stichtag gelten, ab dem keine neue Abstände mehr beschlossen werden dürfen. (Bild-Zeitung)

