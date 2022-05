Der amerikanische Energiekonzern Dominion Energy, Inc. (ISIN: US25746U1097, NYSE: D) zahlt eine vierteljährliche Dividende von 0,6675 US-Dollar je Aktie an die Investoren. Ausgeschüttet wird die Dividende am 20. Juni 2022 (Record date: 3. Juni 2022). Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 2,67 US-Dollar ausgezahlt. Die derzeitige Dividendenrendite des Konzerns beträgt beim aktuellen Börsenkurs von 83,02 US-Dollar (Stand: 28. Januar 2022) 3,23 ...

