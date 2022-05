DJ Allianz bestätigt Ausblick für 2022

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Allianz sieht sich nach dem ersten Quartal weiter auf Kurs. Europas größter Versicherer bestätigte den Ausblick für den operativen Gewinn im Geschäftsjahr. Im Auftaktvierteljahr sank der operative Gewinn nicht so deutlich wie von Analysten befürchtet, wie die Allianz SE bereits am Vortag bekanntgegeben hatte. Gleichzeitig hatte sie angekündigt, weitere 1,9 Milliarden Euro für Vergleiche mit Klägern und Behörden wegen der massiven Verluste von US-Fonds von Allianz Global Investors zurückzustellen.

Die neuerliche Rückstellung schmälerte den Nettogewinn um 1,6 Milliarden Euro. Er fiel auf 669 Millionen Euro von 2,6 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Das operative Ergebnis sank dagegen nur leicht auf 3,24 von 3,34 Milliarden Euro. Analysten hatten in einem vom Unternehmen selbst veröffentlichten Konsens mit 3 Milliarden gerechnet. Während der operative Gewinn in der Schaden- und Unfallversicherung wegen eines hohen Schadensaufkommens sank, blieb er in der Leben- und Krankenversicherung stabil. Im Asset Management verdiente der Konzern mehr.

Die Allianz rechnet 2022 weiterhin mit einem operativen Gewinn auf Vorjahresniveau von 13,4 Milliarden Euro, wobei Abweichungen von 1 Milliarde Euro nach oben oder unten möglich sind.

Die Belastungen aus den Vergleichen fließen nicht ins operative Ergebnis ein. Das Fondsdebakel in den USA kostet die Allianz nun bereits 5,6 Milliarden Euro, nachdem der Konzern schon 3,7 Milliarden Euro für Vergleiche zurückgestellt hatte, was das Nettoergebnis des vergangenen Jahres schmälerte.

Fonds von Allianz Global Investors ("Structured Alpha") hatten 2020 massive Verluste eingefahren, woraufhin mehrere Anleger klagten. Zudem schalteten sich die US-Börsenaufsicht und das US-Justizministerium ein. Die Einigung mit den Behörden steht noch aus, die Allianz zeigt sich aber zuversichtlich, die Verhandlungen bald abschließen zu können.

