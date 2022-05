DGAP-News: JDC Group AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

JDC Group AG: JDC wächst um mehr als 20 Prozent im ersten Quartal 2022



12.05.2022 / 08:00

JDC wächst um mehr als 20 Prozent im ersten Quartal 2022 - Umsatzerlöse steigen im ersten Quartal 2022 um 20,2 Prozent auf 43,2 Mio. EUR - EBITDA steigt in den ersten drei Monaten 2022 um rund 32 Prozent auf 3,7 Mio. EUR; EBIT steigt um 35 Prozent auf 2,3 Mio. EUR - Nachhaltiger Wachstumstrend setzt sich weiter fort; Guidance wird bestätigt Die JDC Group AG (ISIN DE000A0B9N37) bestätigt mit den heute veröffentlichten Zahlen des ersten Quartals 2022 einmal mehr ihren Wachstumskurs. Der Umsatz ist im ersten Quartal 2022 um 20,2 Prozent auf 43,2 Mio. EUR gestiegen (Q1 2021: 36,0 Mio. EUR). Der Umsatz des Geschäftsbereichs Advisortech stieg um rund 21 Prozent auf 37,1 Mio. EUR. Der Geschäftsbereich Advisory konnte seinen Umsatz in den ersten drei Monaten 2022 um rund 10 Prozent auf 9,1 Mio. EUR steigern. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg um rund 32 Prozent auf 3,7 Mio. EUR (Q1 2021: 2,8 Mio. EUR). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg ebenfalls deutlich und liegt mit 2,3 Mio. EUR rund 35 Prozent über dem Vorjahreswert von 1,7 Mio. EUR. Das Konzernergebnis stieg sogar um rund 52 Prozent auf 1,8 Mio. EUR nach 1,2 Mio. EUR im Vergleichsquartal.

Zudem konnte JDC im ersten Quartal bedeutende Erfolge vermelden:

Die zur JDC Group AG gehörende Jung, DMS & Cie. PRO GmbH hat einen Vertrag über fünf Jahre mit einer Tochtergesellschaft der R+V Versicherungsgruppe in Wiesbaden geschlossen. R+V, die zweitgrößte Versicherungsgruppe Deutschlands, wird die JDC-Versicherungsplattform als Whitelabel samt Kundenverwaltungssystem iCRM und einer eigenen Endkunden-Smartphone-App für ein hybrides Vermittlermodell innerhalb der genossenschaftlichen Finanzgruppe einsetzen. Diese Kooperation birgt großes Potenzial für JDC. Außerdem wurde eine weitreichende und langfristige Kooperation mit dem Gothaer Versicherungskonzern für den Aufbau eines 360-Grad-Portfolio-Blicks für die Kundinnen und Kunden des hauseigenen Agenturvertriebes vereinbart. JDC liefert die Plattform und die notwendigen Schnittstellen, um den Kundinnen und Kunden der Gothaer einen Überblick über ihr gesamtes Versicherungsportfolio zu bieten. Verträge von Versicherungsunternehmen außerhalb des Gothaer Konzerns werden mit Hilfe des JDC-eigenen Bestands- und Verwaltungssystems iCRM sichtbar gemacht. Die Leistungen für die Gothaer decken die komplette Wertschöpfungskette von der Vertragsadministration über das Provisionsclearing bis hin zum ServiceCenter ab. "Wir sind sehr zufrieden mit dem ersten Quartal 2022" kommentiert Ralph Konrad, CFO/COO der JDC Group die Quartalszahlen. "Eigentlich war nach der Garantiezinssenkung im Lebensversicherungsbereich ein verhaltener Jahresstart zu erwarten, weil viele Vertragsabschlüsse vorgezogen wurden. Dass wir dennoch so deutlich über alle Bereiche - auch den Lebensversicherungsbereich - gewachsen sind, zeigt die immer breitere Akzeptanz unserer Plattform." "Zu unserer Vermittlerzielgruppe gehörten bisher Makler, Großmakler, Vertriebe und Banken. Die zuletzt gewonnenen Ausschreibungen zeigen, dass wir immer mehr auch zum IT- und Abwicklungspartner von Versicherungsunternehmen werden ", ergänzt CEO Dr. Sebastian Grabmaier. "Während unser erfreuliches Wachstum derzeit von der Breite unserer Maklerschaft getragen wird, werden wir schon sehr bald zusätzlich Umsätze unserer neuen Kooperationen mit Sparkassen, Genossenschaftsbanken und Versicherungsunternehmen einfahren können. An unseren ehrgeizigen Wachstumszielen halten wir darum trotz des derzeit nicht leichter werdenden Marktumfeldes fest und wollen zur größten Versicherungsplattform in Europa aufsteigen!" Die wesentlichen Kennzahlen der ersten drei Monate 2022 stellen sich wie folgt dar: Überblick in TEUR Veränderungen Q1 2022 Q1 2021 zum Vorjahr TEUR TEUR in % Umsatzerlöse 43.224 35.967 20,2 davon Advisortech 37.050 30.601 21,1 davon Advisory 9.095 8.253 10,2 davon Holding / Konsolidierung -2.921 -2.887 -1,2 EBITDA 3.732 2.837 31,5 EBIT 2.277 1.689 34,8 EBT 1.907 1.320 44,5 Konzernergebnis 1.846 1.215 51,9 Für den weiteren Verlauf des Jahres 2022 bestätigen wir unsere positive Einschätzung und die veröffentlichte Guidance: 2022 erwartet das Unternehmen auf der Basis bereits abgeschlossener Kooperationen einen Umsatzzuwachs auf 165 Mio. EUR bis 175 Mio. EUR sowie ein EBITDA von mehr als 11 Mio. EUR. Den Aktionärsbrief für das erste Quartal 2022 sowie weitere Informationen zur JDC Group AG finden Sie unter www.jdcgroup.de. Über die JDC Group AG Die JDC Group AG (ISIN: DE000A0B9N37) bietet unter den Marken Jung, DMS & Cie., allesmeins und Geld.de eine digitale Plattform für Versicherungen, Investmentfonds und alle anderen Finanzprodukte und -dienstleistungen. Indem sie sämtliche Produktanbieter des Finanzmarktes mit kompletter Produktpalette und vollständiger Daten- und Dokumentenversorgung anbietet und abwickelt, schafft sie über ihre Sichtsysteme und Schnittstellen den perfekten Arbeitsplatz für Finanzintermediäre aller Art (Makler, Vertreter, Firmenverbundene Vermittler, Banken, Ausschließlichkeitsorganisationen, FinTechs) und das erste echte Financial Home für Finanzdienstleistungskunden. Über Smartphone-App, Tablet oder PC erhalten Kunden und Vermittler eine komplette Übersicht über das individuelle Versicherungs- und Fondsportfolio, einfache Abschlussstrecken und Übertragungsmöglichkeiten und zudem einen vollständigen Marktvergleich, so dass Kunden und Berater Absicherung und Vorsorge einfach und in idealem Leistungs-Kostenverhältnis optimieren können. Rund 300 gut ausgebildete Berater unter der Marke FiNUM ergänzen das Plattformangebot für anspruchsvolle und gehobene Privatkunden. Mit mehr als 16.000 angeschlossenen Plattformnutzern, rund 1,5 Millionen Kunden, einem jährlichen Absatz mit rund zwei Milliarden Euro Bewertungssumme, einem Fondsbestand von über fünf Milliarden Euro und jährlichen Versicherungsprämien von 800 Millionen Euro sind wir einer der Marktführer im deutschsprachigen Raum. JDC setzt auf Nachhaltigkeit und hat sich den ESG-Kriterien verpflichtet: Als Digitalisierungsdienstleister hilft JDC, viele Tonnen Papier einzusparen und den Alltag von Finanzintermediären und Kunden einfacher zu machen. Disclaimer: Die Vorstände der JDC Group AG, Dr Sebastian Grabmaier und Ralph Konrad, halten eine Beteiligung an der JDC Group AG und haben ein Eigeninteresse an Art und Inhalt der in dieser Mitteilung gegebenen Informationen.





Kontakt:

JDC Group AG



Ralf Funke

Investor Relations

Tel.: +49 611 335322-00

E-Mail: funke@jdcgroup.de

