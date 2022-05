DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Dänemark bleiben die Börsen wegen des Feiertages Buß- und Bettag geschlossen.

TAGESTHEMA

Siemens ist in seinem zweiten Quartal wie erwartet deutlich gewachsen, die Entscheidung zum vollständigen Rückzug aus dem russischen Markt belastet jedoch das Ergebnis. Vorstandschef Roland Busch kündigte an, alle industriellen Geschäftsaktivitäten in Russland in einem geordneten Prozess zu beenden. Im Ergebnis schlägt sich das in Form von Wertminderungen und anderen Belastungen in Höhe von insgesamt 0,6 Milliarden Euro nieder, die vor allem in der Bahntechniksparte Mobility verbucht werden. "In einem extrem schwierigen Umfeld ist unser Geschäft weiterhin stark", sagte Busch. Siemens bestätigte die Jahresprognose 2021/22, wonach der Gewinn je Aktie von zuletzt 8,32 Euro auf 8,70 bis 9,10 Euro zulegen soll. Möglich werden soll dies, weil Erlöse aus den bereits vereinbarten Verkäufen von Yunex Traffic, der Brief- und Paketlogistik sowie der Beteiligung an Valeo Siemens in Summe auch nach der Russland-Belastung auf dem Niveau der Verkauserlöse von 1,5 Milliarden Euro aus dem Vorjahr erwartet werden. Bislang galt diese Annahme nur ohne die Sonderbelastung.

Nachfolgend die Zweitquartalszahlen und Konsensschätzungen im Überblick (in Millionen Euro, Marge in Prozent):

BERICHTET PROG PROG 2. QUARTAL 2021/22 2Q21/22 ggVj 2Q21/22 ggVj 2Q20/21 Auftragseingang 20.978 +32% 19.096 +20% 15.879 Umsatz 17.040 +16% 16.792 +15% 14.665 Ergebnis nach Steuern 1.213 -49% 1.727 -28% 2.390 Ergebnis je Aktie 1,29 -54% 1,95 -31% 2,82 Ergebnis je Aktie vor PPA 1,50 -49% 2,15 -27% 2,96

AUSBLICK UNTERNEHMEN

UNITED INTERNET (7:30)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum ersten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q22 ggVj Zahl 1Q21 Umsatz 1.445 +4% 12 1.392 EBITDA 323 +4% 12 312 EBIT 198 -14% 11 231 Ergebnis vor Steuern 194 -16% 11 230 Ergebnis nach Steuern/Dritten 102 -20% 11 127 Ergebnis je Aktie unverwässert 0,54 -21% 11 0,68 Ergebnis je Aktie bereinigt 0,63 +9% 5 0,58

1&1 (7:30)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum ersten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q22 ggVj Zahl 1Q21 Umsatz 995 +2% 15 974 EBITDA operativ 175 +4% 15 168 EBIT operativ 129 +0,3% 13 128 Ergebnis nach Steuern 89 -22% 13 114 Ergebnis je Aktie operativ 0,51 -- 13 0,51

Weitere Termine:

06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Ergebnis 1Q

07:00 DE/Commerzbank AG, ausführliches Ergebnis 1Q

07:00 DE/Encavis AG, ausführliches Ergebnis 1Q

07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen April

07:00 DE/Bauer AG, Ergebnis 1Q

07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate

07:00 DE/Procredit Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 1Q

07:00 DE/Grenke AG, ausführliches Ergebnis 1Q

07:00 DE/Synlab AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Sixt SE, ausführliches Ergebnis 1Q

07:30 DE/Prosiebensat1 Media SE, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Salzgitter AG, ausführliches Ergebnis 1Q

07:30 DE/Bechtle AG, ausführliches Ergebnis 1Q

07:30 DE/Instone Real Estate Group SE, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, ausführliches Ergebnis 1Q

07:30 DE/GFT Technologies SE, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Ergebnis 1Q

07:30 DE/Zeal Network SE, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Aurelius Equity Opportunities SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q

07:30 FR/Bouygues SA, Ergebnis 1Q

07:30 FI/Multitude SE (zuvor: Ferratum Oyj), Ergebnis 1Q

07:30 NL/Aegon NV, Ergebnis 1Q

07:35 DE/MLP SE, Ergebnis 1Q

07:40 ES/Telefonica SA, Ergebnis 1Q

07:45 DE/Eckert & Ziegler AG, ausführliches Ergebnis 1Q

08:00 DE/Süss Microtec SE, Ergebnis 1Q

08:00 DE/Jost Werke AG, Ergebnis 1Q

08:00 DE/Rhön-Klinikum AG, Ergebnis 1Q

08:00 DE/SLM Solutions Group AG, Ergebnis 1Q

08:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Ergebnis 9 Monate

08:00 DE/Cancom SE, ausführliches Ergebnis 1Q

08:00 GB/BT Group plc, Jahresergebnis

08:00 AT/Verbund AG, Ergebnis 1Q

08:00 FI/Fortum Oyj, ausführliches Ergebnis 1Q

08:10 DE/Deutsche Beteiligungs AG, Ergebnis 2Q

10:00 DE/Heidelbergcement AG, Online HV 1Q

10:00 DE/Adidas AG, Online-HV

10:00 DE/Hellofresh SE, Online-HV

10:00 DE/Volkswagen AG (VW), Online-HV

10:00 DE/Fresenius Medical Care AG & Co KGaA (FMC), Online-HV

10:00 DE/K+S AG, Online-HV

10:00 DE/BayernLB, Ergebnis 1Q

10:00 DE/Nemetschek SE, Online-HV

10:00 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Online-HV

12:00 DE/Eon SE, Online-HV

12:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 3Q

18:00 DE/Freenet AG, Ergebnis 1Q

18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Ergebnis 1Q

Im Laufe des Tages

- AT/Wienerberger AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Wien

DIVIDENDENABSCHLAG

Unternehmen Dividende Bilfinger 4,75 EUR BMW Stämme 5,80 EUR BMW Vorzüge 5,82 EUR BP 0,0546 USD Elmos 0,65 EUR Kion 1,50 EUR Mensch und Maschine 1,20 EUR Philips 0,85 EUR Puma 0,72 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- GB 08:00 Handelsbilanz März PROGNOSE: -18,5 Mrd GBP zuvor: -20,6 Mrd GBP 08:00 BIP (1. Veröffentlichung) 1Q PROGNOSE: +1,0% gg Vq/+8,9% gg Vj zuvor: +1,3% gg Vq/+6,6% gg Vj 08:00 BIP März PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm Drei-Monats-Rate PROGNOSE: k.A. zuvor: +1,0% gg Vq 08:00 Industrieproduktion März PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+0,6% gg Vj zuvor: -0,6% gg Vm/+1,6% gg Vj - US 14:30 Erzeugerpreise April PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +1,4% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: +1,0% gg Vm 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 194.000 zuvor: 200.000

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: Stand +/- DAX-Future 13.568,00 -0,3% E-Mini-Future S&P-500 3.931,50 +0,0% E-Mini-Future Nsdq-100 11.983,00 +0,1% Nikkei-225 25.837,26 -1,4% Schanghai-Composite 3.063,78 +0,2% +/- Ticks Bund -Future 153,76 -1 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 13.828,64 +2,2% DAX-Future 13.605,00 +0,3% XDAX 13.605,26 +0,3% MDAX 28.613,42 +2,1% TecDAX 2.977,95 +1,7% EuroStoxx50 3.647,87 +2,6% Stoxx50 3.562,44 +1,5% Dow-Jones 31.834,11 -1,0% S&P-500-Index 3.935,18 -1,6% Nasdaq-Comp. 11.364,24 -3,2% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 153,77 +113

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Schwache US-Vorlagen drücken am Donnerstag voraussichtlich auch an den europäischen Börsen die Stimmung. "An den US-Börsen arbeiten die Verkaufssignale", so ein Händler. Dow, S&P und die Nasdaq-Indizes haben alle auf neuen Jahrestiefs geschlossen. "Dem kann sich auch Europa nicht entziehen", so der Marktteilnehmer. Die US-Inflation ist zwar im April etwas zurückgegangen, aber nicht so deutlich wie erhofft. Die davon angeheizte Zinsspekulation warf vor allem die Technologiewerte weiter zurück. Am Nachmittag könnten nun die US-Erzeugerpreise neue Impulse liefern. In Europa steht zunächst weiter die Berichtssaison im Blick.

Rückblick: Sehr fest - Nach der anfänglich technischen Gegenbewegung auf die jüngsten Verluste reagierte derMarkt am Nachmittag volatil auf die Bekanntgabe der US-Verbraucherpreisefür April. Schließlich setzte sich eine positive Interpretation durch. Die Preise waren im April um 8,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen und damit stärker als die erwarteten 8,1 Prozent, aber wenigerals im März mit 8,5 Prozent. Das hielt die Hoffnung am Leben, dass die Inflation den Höhepunkt überschritten haben könnte. Shop Apotheke erholten sich um 19,1 und Zur Rose 9,7 um Prozent, weil das E-Rezept nun im September kommen soll. Roche schlossen 5,3 Prozent tiefer, nachdem ein Krebsmedikament den primären Endpunkt verpasst hatte. Ahold Delhaize verloren 5,2 Prozent, belastet vom Ausblick des Einzelhändlers.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr fest - Für Bayer ging es um 6,2 Prozent nach unten wegen einer ungünstigen Entwicklung im Glyphosat-Fall Hardeman in den USA. Allianz zogen um 5,9 Prozent an. "Der Markt setzt auf einen Schlussstrich bei den Entschädigungszahlungen in den USA", so ein Händler mit Blick auf eine weitere Rückstellung. Positiv kam an, dass dies die Dividendenpolitik nicht berühren soll. Auch erste Geschäftszahlen fielen positiv aus. Eon (+3,8%) verdiente operativ zwar weniger, das war aber so erwartet worden. Citi zeigte sich derweil überrascht vom Ausmaß der Prognosesenkung bei Siemens Energy, die Aktie gab um 2,7 Prozent nach. Thyssenkrupp (+11,2%) hob nach starken Gewinnzuwächsen die Prognose teilweise an. Investitionen sowie gestiegene Aufwendungen führten bei Evotec zu einem Rückgang des operativen Gewinns, die Aktie fiel um 10,6 Prozent. Corestate brachen nach dem Kursrutsch des Vortags mit Refinanzierungsproblemen um weitere 30 Prozent ein.

XETRA-NACHBÖRSE

Mit der stark nachgebenden Wall Street geriet der deutsche Markt nachbörslich unter Druck. Instone sackten um 7,4 Prozent ab. Das Unternehmen hat seine Finanzprognose für das laufende Jahr zurückgezogen. Lang & Schwarz fielen um 11,6 Prozent. Der Vorstandsvorsitzende Andre Bütow ist vom Aufsichtsrat mit sofortiger Wirkung "aus wichtigem Grund" abberufen worden. Dies steht den weiteren Angaben zufolge im Zusammenhang mit der laufenden steuerlichen Prüfung von Geschäften der Jahre 2007 bis 2011.

USA - AKTIEN

Schwach - Nach einem volatilen Handelstag schlossen die Indizes klar im Minus, nachdem die US-Inflationsdaten für April im Tagesverlauf zunehmend negativ interpretiert worden waren. Electronic Arts stiegen um 8 Prozent. Zwar waren die Geschäftszahlen wenig überzeugend ausgefallen, die Anleger konzentrierten sich aber auf die neuen Spiele, die das Unternehmen zugleich ankündigte. Roblox zogen um 3,4 Prozent an, nachdem der Anbieter von Online-Spielen für das erste Quartal einen höheren Verlust ausgewiesen hatte als erwartet, aber auch neue Geschäftsfelder in Aussicht stellte. Unity Software (-37%) traf zwar mit den Erstquartalszahlen die Erwartungen getroffen, doch gab der Entwickler von Software für Videospiele eine enttäuschende Umsatzprognose ab. Abseits der Spielebranche legte auch das Steuerberatungsunternehmen H&R (+19,5%) Block Geschäftszahlen vor, die gut ankamen. Dagegen reagierte die Aktie von Eastman Kodak (-22%) negativ auf die Erstquartalszahlen.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,65 +3,3 2,61 191,8 5 Jahre 2,89 -2,6 2,91 162,9 7 Jahre 2,94 -5,0 2,99 149,9 10 Jahre 2,92 -7,0 2,99 141,2 30 Jahre 3,03 -10,5 3,13 112,5

Die US-Renditen tendierten uneinheitlich. Am kurzen Ende legten sie nach den etwas stärker als gedacht gestiegenen Verbraucherpreisdaten für April und daher weitere zu erwartende kräftige Leitzinserhöhungen zu, im mittleren und längeren Bereich gaben sie nach, weil Sicherheit gesucht war. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen sank um 7 Basispunkte.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi, 18:55 Uhr % YTD EUR/USD 1,0513 -0,0% 1,0516 1,0530 -7,5% EUR/JPY 136,32 -0,3% 136,66 136,72 +4,2% EUR/CHF 1,0473 +0,2% 1,0062 1,0444 +1,0% EUR/GBP 0,8611 +0,3% 0,8584 0,8574 +2,5% USD/JPY 129,66 -0,2% 129,97 129,82 +12,6% GBP/USD 1,2208 -0,4% 1,2252 1,2282 -9,8% USD/CNH 6,7941 +0,5% 6,7581 6,7526 +6,9% Bitcoin BTC/USD 27.046,30 -6,6% 28.971,41 30.175,79 -41,5%

Der Dollar absolvierte eine Berg- und Talfahrt, je nach Interpretation der Inflationsdaten. Am Ende notierte der Dollar-Index gut behauptet.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 104,04 105,71 -1,6% -1,67 +41,8% Brent/ICE 105,99 107,51 -1,4% -1,52 +39,5%

Die Erdölpreise zogen massiv an um rund 5 Prozent. Sollten in China die Lockdowns gelockert oder gar aufgehoben werden, dürfte dies die Nachfrage nach ÖL beflügeln, hieß es. Und sollte der EU ein Embargo russischen Öls gelingen, wären russische Unternehmen gezwungen, die Förderung zu drosseln, denn das Land könne nicht seine EU-Exporte komplett umlenken, weil dafür die die Infrastruktur fehle. Daher dürfte sich das globale Angebot verknappen, hieß es weiter.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.851,93 1.852,46 -0,0% -0,54 +1,2% Silber (Spot) 21,38 21,58 -0,9% -0,20 -8,3% Platin (Spot) 990,50 994,78 -0,4% -4,28 +2,1% Kupfer-Future 4,15 4,21 -1,5% -0,06 -6,8%

Der Goldpreis (+0,8%) legte zu, weil das Edelmetall als klassischer Inflationsschutz gefragt gewesen sei, so Teilnehmer.

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR

CORONA-BLOG

- Das international isolierte Nordkorea hat den ersten Corona-Ausbruch seit Beginn der Pandemie vor über zwei Jahren vermeldet. Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA erklärte am Donnerstag, es handle sich um einen "schweren nationalen Notfall". Nordkoreas Staatschef Kim Jong Un kündigte landesweite Lockdowns an.

UKRAINE-BLOG

- Die Bundesregierung verzögert offenbar die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine, indem sie die Regierung in Kiew über die Abläufe im Unklaren lässt. Bislang hat Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) der ukrainischen Regierung zumindest nicht mitgeteilt, dass Kiew die Flugabwehrpanzer Gepard selbst bei dem Rüstungskonzern Krauss-Maffei Wegmann (KMW) bestellen müsste, so die Zeitung Welt mit Verweis auf Kiewer Regierungskreise.

- Russland hat Sanktionen gegen mehr als 30 Energiefirmen in der Europäischen Union (EU), den USA und in Singapur verhängt. Auf der am Mittwoch vom Kreml veröffentlichten Liste finden sich unter anderem eine ganze Reihe von Unternehmen von Gazprom Germania. Für den deutschen Tochterkonzern des staatlichen russischen Energieriesen Gazprom hatte das Bundeswirtschaftsministerium Anfang April die Bundesnetzagentur vorübergehend als Treuhänderin eingesetzt.

GELDPOLITIK USA

Der Präsident der Fed von St. Louis, James Bullard, ist mit dem Plan zufrieden, die Zinssätze bei den nächsten beiden Sitzungen um jeweils 50 Basispunkte anzuheben. Bullard gehörte in diesem Jahr zu den führenden Befürwortern aggressiver Zinserhöhungen. "Ich denke, das ist ein guter Richtwert für den Moment", sagte er und würde es gerne sehen, wenn der Leitzins bis Ende des Jahres auf 3,5 Prozent steigen würde.

ALLIANZ

Im Auftaktvierteljahr sank der operative Gewinn nicht so deutlich wie von Analysten befürchtet, wie Allianz bereits am Vortag bekanntgegeben hatte. Die neuerliche Rückstellung schmälerte den Nettogewinn um 1,6 Milliarden Euro. Er fiel auf 669 Millionen Euro von 2,6 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Das operative Ergebnis sank dagegen nur leicht auf 3,24 von 3,34 Milliarden Euro. Analysten hatten in einem vom Unternehmen selbst veröffentlichten Konsens mit 3 Milliarden gerechnet. Allianz rechnet 2022 weiter mit einem operativen Gewinn auf Vorjahresniveau von 13,4 Milliarden Euro, wobei Abweichungen von 1 Milliarde Euro nach oben oder unten möglich sind.

DEUTSCHE BANK

hält trotz des höheren Kostendrucks an ihrer Renditeerwartung von 8 Prozent für 2022 fest. "Wir sind weiterhin zuversichtlich, dieses Ziel auch am Jahresende zu erreichen", sagte CEO Sewing.

HEIDELBERGCEMENT

ist zu Jahresbeginn mit Hilfe von Preiserhöhungen zwar deutlich gewachsen, der starke Anstieg der Kosten für Energie und Transport sorgte jedoch für rückläufige Gewinne. Heidelbergcement bestätigte die Prognose für 2022 und rechnet auf vergleichbarer Basis weiter mit deutlichem Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr (18,7 Milliarden Euro) sowie einem leichten Plus beim Ergebnis des laufenden Geschäfts. Das Unternehmen will zur Eindämmung der steigenden Kosten die Preise noch deutlich stärker anheben als im vergangenen Herbst angekündigt.

Nachfolgend die Erstquartalszahlen und Konsensschätzungen im Überblick (in Millionen Euro, Marge in Prozent):

BERICHTET PROG PROG 1. QUARTAL 1Q22 ggVj 1Q22 ggVj 1Q21 Umsatz 4.427 +12% 4.301 +9% 3.958 Ergebnis laufendes Geschäft* 394 -27% 363 -33% 538 Ergebnis laufendes Geschäft-Marge* 8,9 -- 8,4 -- 13,6 Ergebnis laufendes Geschäft 91 -59% 51 -77% 223 - * vor Abschreibungen

MERCK KGAA

Nachfolgend die Erstquartalszahlen und Konsensschätzungen im Überblick (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

. BERICHTET PROG PROG 1. QUARTAL 1Q22 ggVj 1Q22 ggVj 1Q21 Gesamtumsatz 5.198 +12% 5.179 +12% 4.631 EBITDA* 1.629 +8% 1.623 +7% 1.511 Ergebnis nach Steuern/Dritten* 1.047 +10% 1.032 +9% 949 Ergebnis nach Steuern/Dritten 880 +18% 880 +18% 747 Ergebnis je Aktie* 2,41 +11% 2,36 +8% 2,18 Ergebnis je Aktie 2,02 +17% 2,03 +18% 1,72 - * vor Sondereinflüssen

Für 2022 erwartet Merck nun ein organisches Umsatzwachstum von 6 bis Prozent auf 21,6 bis 22,8 Milliarden Euro. Beim EBITDA pre geht der Konzern von einem organischem Anstieg zwischen 5 und 9 Prozent auf 6,6 bis 7,1 Milliarden Euro. Zuvor hatte der Konzern hier jeweils ein starkes organisches Wachstum in Aussicht gestellt.

RWE

hat im ersten Quartal von den deutlich gestiegenen Strompreisen profitiert und den Gewinn kräftig gesteigert. Den Ausblick auf das laufende Jahr bestätigte der DAX-Konzern. Das EBITDA erreichte 1,460 Milliarden Euro nach 883 Millionen Euro im Vorjahr. Das bereinigte EBIT stieg auf 1,098 (0,548) Milliarden Euro. Nach Steuern und Dritten mehr als verdoppelte sich der Gewinn auf bereinigter Basis auf 735 (340) Millionen Euro. Analysten hatten beim bereinigten EBITDA 1,356 Milliarden Euro erwartet und beim bereinigten EBIT 993 Millionen Euro. Das bereinigte Nettoergebnis wurde mit 658 Millionen Euro prognostiziert. RWE rechnet für 2022 weiter mit einem bereinigten EBITDA von 3,6 bis 4,0 (2021: 3,65) Milliarden Euro. Im Kerngeschäft sollen es 2,9 bis 3,3 (2021: 2,761) Milliarden Euro sein. Beim bereinigten EBIT werden zwischen 2,0 und 2,4 (2021: 2,185) Milliarden Euro angepeilt.

SAP

Vorstandschef Christian Klein hat das "Versprechen" bestätigt, dass der Softwarekonzern ab 2023 wieder zu zweistelligen Wachstumsraten beim operativen Gewinn zurückkehrt. Auf der Sapphire-Konferenz des Unternehmens gab er sich auch zuversichtlich, das für 2025 ausgegebene Ziel eines Cloudumsatzes von 22 Milliarden Euro nicht nur zu erreichen, sondern zu übertreffen.

VOLKSWAGEN

will in den USA die Geländewagenmarke Scout wieder aufleben lassen, um auf dem weltweit wichtigsten Markt für Nutzfahrzeuge zu expandieren.

KNORR-BREMSE

hat im ersten Quartal erneut einen starken Auftragseingang verbucht und von einer hohen Nachfrage in Europa und Nordamerika in beiden Divisionen profitiert. Den Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigte das Unternehmen. Der Auftragseingang legte um 17,3 Prozent zu auf 2,11 Milliarden Euro und damit stärker als von Analysten erwartet. Der Umsatz sank um 1,3 Prozent auf 1,67 Milliarden Euro. Das EBIT sackte um gut ein Viertel auf 182 Millionen Euro ab, die Marge auf 10,9 von 14,9 Prozent. Analysten hatten sowohl beim Umsatz als auch Gewinn mit stärkeren Rückgängen gerechnet.

STRÖER

hat in den ersten drei Monaten 2022 das umsatzstärkste erste Quartal seiner Unternehmensgeschichte verbucht und unter dem Strich wieder schwarze Zahlen geschrieben. Der Umsatz stieg um 23 Prozent auf 385 Million Euro. Das organische Umsatzwachstum belief sich auf 24,1 Prozent. Das bereinigte EBITDA legte um rund 29 Prozent auf 95 Millionen Euro zu. Der Konzerngewinn lag bei 11,1 Millionen Euro, nach einem Verlust von 9,5 Millionen im Vorjahreszeitraum. Bereinigt und nach Steuern verdiente Ströer 19 Millionen Euro.

VARTA

hat im ersten Quartal weniger umgesetzt und operativ weniger verdient als im Vorjahreszeitraum. Die Ziele im Gesamtjahr bestätigte das UNternehmen. Das bereinigte EBITDA sank auf 38,1 (60) Millionen Euro. Die Marge verschlechterte sich, weil der Umsatz weniger deutlich auf 185,3 Millionen Euro von 204 Millionen zurückging. Varta hatte Ende März mit den Zahlen für das Gesamtjahr 2021 bereits erste Schätzungen für das erste Quartal veröffentlicht.

METRO

hat im zweiten Geschäftsquartal nach den endgültigen Zahlen den Verlust unter dem Strich mehr als verdoppelt. Für die im April aktualisierte Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2021/22 sieht sich der Großhandelskonzern auf Kurs. Nach den endgültigen Zahlen betrug der den Metro-Aktionären zuzurechnende Verlust im zweiten Geschäftsquartal 284 Millionen Euro, nach einem Verlust von 131 Millionen im Vorjahreszeitraum.

INSTONE

hat die Finanzprognose für das laufende Jahr zurückgezogen. Als Grund führte das SDAX-Unternehmen die deutlich gestiegenen Unsicherheiten infolge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine und die infolgedessen begrenzte Absehbarkeit der Geschäftsentwicklung an.

LANG & SCHWARZ

Der Vorstandsvorsitzende Andre Bütow ist vom Aufsichtsrat mit sofortiger Wirkung "aus wichtigem Grund" abberufen worden. Sein Aufgabenbereich wird kommissarisch von Vorstandsmitglied Torsten Klanten übernommen. Die Entscheidung des Aufsichtsrats, Bütows Anstellungsverhältnis mit sofortiger Wirkung zu beenden, steht den weiteren Angaben zufolge im Zusammenhang mit der laufenden steuerlichen Prüfung von Geschäften der Jahre 2007 bis 2011.

ZURICH INSURANCE

hat im ersten Quartal von einem soliden Preisumfeld profitiert und erzielte ein Prämienwachstum über alle Sparten hinweg. Der Versicherer geht davon aus, alle finanziellen Ziele für 2022 zu übertreffen. Im Schaden- und Unfallgeschäft legten die Prämien um 8 Prozent auf 11,93 Milliarden US-Dollar zu. In der Lebensversicherung stieg das Prämienäquivalent um 8 Prozent auf 996 Millionen Dollar. Die Sparte Farmers Exchanges verbuchte ein Wachstum von 29 Prozent auf 6,88 Milliarden Dollar.

