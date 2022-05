DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

TAGESTHEMA

Walt Disney Co. hat für sein Streaming-Angebot Disney+ im vergangenen Quartal besser als erwartete Abonnentenzahlen zu vermelden. Anders als Streaming-Rivale Netflix litt Disney+ nicht unter einer Verlangsamung. Disney meldete 7,9 Millionen neue Disney+-Abonnenten und erreichte damit 137,7 Millionen Abonnenten, gegenüber 129,8 Millionen Abonnenten im vorangegangenen Quartal. Die von Factset befragten Analysten hatten mit rund 135 Millionen Abonnenten der Plattform gerechnet.

Dagegen enttäuschte Walt Disney mit ihren Gewinn- und Umsatzzahlen. Disney verzeichnete im zweiten Quartal einen Nettogewinn von 470 Millionen Dollar oder 26 Cents pro Aktie bei einem Umsatz von 19,25 Milliarden Dollar, gegenüber 16,25 Milliarden Dollar im Vorjahr.

Nach Bereinigung von Restrukturierungskosten, Abschreibungen und anderen Effekten meldete das Unternehmen einen Gewinn von 1,08 Dollar pro Aktie, verglichen mit einem bereinigten Gewinn von 32 Cents pro Aktie vor einem Jahr. Die von Factset befragten Analysten hatten einen bereinigten Gewinn von 1,19 Dollar je Aktie bei einem Umsatz von 20,05 Milliarden Dollar erwartet.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Erzeugerpreise April PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +1,4% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: +1,0% gg Vm 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 194.000 zuvor: 200.000

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 3.922,75 -0,2% E-Mini-Future Nasdaq-100 11.946,75 -0,2% Nikkei-225 25.811,96 -1,5% Hang-Seng-Index 19.470,07 -1,8% Kospi 2.555,17 -1,4% Shanghai-Composite 3.051,35 -0,2% S&P/ASX 200 6.949,70 -1,6%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Negative Vorzeichen überwiegen am Donnerstag an den Börsen in Ostasien und Australien. Beobachter verweisen auf negative Vorgaben der Wall Street in Reaktion auf die jüngsten US-Inflationsdaten. Zwar stiegen die Verbraucherpreise im April weniger stark als im März, doch schwächte sich der Preisauftrieb nicht so deutlich ab wie von Ökonomen vorhergesagt. Das nährte Befürchtungen, dass die US-Notenbank ihre Geldpolitik zur Bekämpfung der Inflation noch rigoroser straffen könnte, was wiederum die Aktienmärkte belasten würde. Derweil rücken die Probleme des chinesischen Immobilienmarkts wieder in den Vordergrund: Der Immobilienentwickler Sunac China hat mitgeteilt, dass er eine fällige Zinszahlung auf eine Anleihe nicht leisten könne und auch weitere Zahlungen ausfallen lassen müsse. Die Sunac-Aktie verliert in Hongkong 6 Prozent. Für Country Garden Holdings geht es um 5,6 Prozent nach unten. Aktien chinesischer Automobilhersteller reagieren meist gelassen auf schwache Absatzzahlen. Im April wurden wegen der strengen Lockdowns im Zuge der jüngsten Pandemiewelle in der Volksrepublik 35,5 Prozent weniger Pkw verkauft als im vergleichbaren Vorjahresmonat. BYD fallen zwar um 2,1 Prozent. Geely (+0,5%), Great Wall Motors (+1,4%) und Dongfeng (+0,2%) halten sich jedoch besser. Toyota tendieren in Tokio kaum verändert, nachdem der Automobilkonzern bei der Vorlage von Geschäftszahlen vor einem Gewinnrückgang im laufenden Geschäftsjahr gewarnt hat. In Seoul brechen LG Household & Health Care um fast 14 Prozent ein, nachdem der Kosmetikhersteller enttäuschende Erstquartalszahlen vorgelegt hat. Positiv werden dagegen die Zahlen von KT Corp (+3,4%) aufgenommen.

US-NACHBÖRSE

Beyond Meat brachen um 21,4 Prozent ein, nachdem der Hersteller pflanzenbasierter Fleischersatzprodukte im ersten Quartal tiefer als erwartet in die Verlustzone gerutscht war. Disney verloren 3,2 Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie im zweiten Geschäftsquartal des Unterhaltungskonzerns hatte die Erwartungen von Analysten verfehlt. E-Auto-Hersteller Rivian (+5,6%) hat zwar im ersten Quartal den Verlust deutlich ausgeweitet und weniger umgesetzt als erwartet, hält aber an seiner Produktionsprognose für das Geschäftsjahr fest. Sonos verbesserten sich um 7,8 Prozent. Der Lautsprecherhersteller hat im zweiten Geschäftsquartal mehr umgesetzt als erwartet und den bereinigten Gewinn je Aktie überraschend deutlich gesteigert. Um 6,4 Prozent abwärts ging es für Fossil, nachdem der Anbieter von Uhren und anderen Accessoires seine Umsatzprognose gesenkt hatte.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 31.833,91 -1,0% -326,83 -12,4% S&P-500 3.935,18 -1,6% -65,87 -17,4% Nasdaq-Comp. 11.364,24 -3,2% -373,44 -27,4% Nasdaq-100 11.967,56 -3,1% -378,30 -26,7% Mi. Di. Umsatz NYSE (Aktien) 1,20 Mrd 1,23 Mrd Gewinner 1.032 1.413 Verlierer 2.372 1.957 Unverändert 118 112

Schwach - Nach einem volatilen Handelstag schlossen die Indizes klar im Minus, nachdem die US-Inflationsdaten für April im Tagesverlauf zunehmend negativ interpretiert worden waren. Electronic Arts stiegen um 8 Prozent. Zwar waren die Geschäftszahlen wenig überzeugend ausgefallen, die Anleger konzentrierten sich aber auf die neuen Spiele, die das Unternehmen zugleich ankündigte. Roblox zogen um 3,4 Prozent an, nachdem der Anbieter von Online-Spielen für das erste Quartal einen höheren Verlust ausgewiesen hatte als erwartet, aber auch neue Geschäftsfelder in Aussicht stellte. Unity Software (-37%) traf zwar mit den Erstquartalszahlen die Erwartungen, doch gab der Entwickler von Software für Videospiele eine enttäuschende Umsatzprognose ab. Abseits der Spielebranche legte auch das Steuerberatungsunternehmen H&R Block (+19,5%) Geschäftszahlen vor, die gut ankamen. Dagegen reagierte die Aktie von Eastman Kodak (-22%) negativ auf die Erstquartalszahlen.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,65 +3,3 2,61 191,8 5 Jahre 2,89 -2,6 2,91 162,9 7 Jahre 2,94 -5,0 2,99 149,9 10 Jahre 2,92 -7,0 2,99 141,2 30 Jahre 3,03 -10,5 3,13 112,5

Die US-Renditen tendierten uneinheitlich. Am kurzen Ende legten sie nach den etwas stärker als gedacht gestiegenen Verbraucherpreisdaten für April und daher weitere zu erwartende kräftige Leitzinserhöhungen zu, im mittleren und längeren Bereich gaben sie nach, weil Sicherheit gesucht war. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen sank um 7 Basispunkte.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,0511 -0,0% 1,0516 1,0557 -7,6% EUR/JPY 136,26 -0,3% 136,66 137,34 +4,1% EUR/GBP 0,8611 +0,3% 0,8584 0,8559 +2,5% GBP/USD 1,2206 -0,4% 1,2252 1,2332 -9,8% USD/JPY 129,64 -0,3% 129,97 130,10 +12,6% USD/KRW 1.289,59 +0,8% 1.279,50 1.274,54 +8,5% USD/CNY 6,7655 +0,7% 6,7211 6,7218 +6,4% USD/CNH 6,8008 +0,6% 6,7581 6,7433 +7,0% USD/HKD 7,8500 -0,0% 7,8500 7,8498 +0,7% AUD/USD 0,6882 -0,9% 0,6941 0,6973 -5,2% NZD/USD 0,6242 -0,8% 0,6295 0,6316 -8,6% Bitcoin BTC/USD 27.131,24 -6,4% 28.971,41 30.450,63 -41,3%

Der Dollar absolvierte eine Berg- und Talfahrt, je nach Interpretation der Inflationsdaten. Am Ende notierte der Dollar-Index gut behauptet.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 104,07 105,71 -1,6% -1,64 +41,8% Brent/ICE 105,94 107,51 -1,5% -1,57 +41,5%

Die Erdölpreise zogen massiv an um rund 5 Prozent. Sollten in China die Lockdowns gelockert oder gar aufgehoben werden, dürfte dies die Nachfrage nach ÖL beflügeln, hieß es. Und sollte der EU ein Embargo russischen Öls gelingen, wären russische Unternehmen gezwungen, die Förderung zu drosseln, denn das Land könne nicht seine EU-Exporte komplett umlenken, weil dafür die die Infrastruktur fehle. Daher dürfte sich das globale Angebot verknappen, hieß es weiter.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.850,20 1.852,46 -0,1% -2,26 +1,1% Silber (Spot) 21,34 21,58 -1,1% -0,24 -8,5% Platin (Spot) 986,62 994,78 -0,8% -8,16 +1,7% Kupfer-Future 4,15 4,21 -1,5% -0,06 -6,8%

Der Goldpreis (+0,8%) legte zu, weil das Edelmetall als klassischer Inflationsschutz gefragt gewesen sei, so Teilnehmer.

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR

CORONA-PANDEMIE

Nordkorea hat den ersten Corona-Ausbruch seit Beginn der Pandemie vor über zwei Jahren vermeldet. Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA erklärte am Donnerstag, es handle sich um einen "schweren nationalen Notfall". Nordkoreas Staatschef Kim Jong Un kündigte landesweite Lockdowns an.

ATOMSTREIT NORDKOREA

Die USA und China haben im UN-Sicherheitsrat um den richtigen Umgang mit einem laut US-Angaben kurz bevorstehenden nordkoreanischen Atomtest gestritten. "Wir müssen das Sanktionsregime stärken und nicht an einer Lockerung der Sanktionen interessiert sein", betonte die US-Botschafterin bei der UNO, Linda Thomas-Greenfield, am Mittwoch bei einer Dringlichkeitssitzung. Der chinesische UN-Botschafter Zhang Jun erwiderte hingegen, zusätzliche Sanktionen könnten Pjöngjang erst "zu proaktiveren Maßnahmen zwingen".

FED

Der Präsident der Fed von St. Louis, James Bullard, erklärte in einem Interview auf Yahoo Finance, er sei mit dem Plan zufrieden, die Zinssätze bei den nächsten beiden Sitzungen um jeweils 50 Basispunkte anzuheben. Bullard gehörte in diesem Jahr zu den führenden Befürwortern aggressiver Zinserhöhungen.

APPLE / SAUDI ARAMCO

Saudi Aramco hat Apple als das wertvollste Unternehmen der Welt überholt. Die teilstaatliche saudiarabische Gesellschaft, die als größtes ölproduzierendes Unternehmen der Welt gilt, wurde auf der Grundlage des Aktienkurses bei Börsenschluss am Mittwoch mit 2,42 Billionen Dollar (2,3 Billionen Euro) bewertet. Der Börsenwert von US-Technologiekonzern Apple sank auf 2,37 Billionen Dollar. Während Saudi Aramco vom steigenden Ölpreis profitiert, sind die Technologieaktien in den vergangenen Wochen eingebrochen.

RIVIAN

hat zwar in seinem Erstquartal den Verlust drastisch ausweitet und weniger umgesetzt als erwartet. Allerdings hält der Konzern an seiner im März gesenkten Produktionsprognose für das Gesamtjahr fest. Der Konzern will insgesamt 25.000 Fahrzeuge fertigen. Im ersten Quartal waren es 2.553 Fahrzeuge.

