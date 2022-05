MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für SAP nach der Anwenderkonferenz "Sapphire" auf "Buy" mit einem Kursziel von 146 Euro belassen. Wie Analyst Knut Woller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie schrieb, wurde der Eindruck erweckt, dass der Softwarekonzern bei der Erreichung seiner diesjährigen Ziele und der Ambitionen für 2025 auf einem guten Weg ist - trotz der gegenwärtigen konjunkturellen und geopolitischen Unsicherheiten./tih/edh



ISIN: DE0007164600

