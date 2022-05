Die Hauptversammlung der Deutschen Bank findet zwar erst am 19. Mai statt. Vorab wurden aber bereits die Redemanuskripte veröffentlicht. Daraus wird ersichtlich, dass der Konzern im laufenden Jahr mit den Kosten zu kämpfen hat. Die Prognose soll aber bestätigt werden.Die Deutsche Bank hält trotz des höheren Kostendrucks an ihrer Renditeerwartung von acht Prozent für 2022 fest. "Wir sind weiterhin zuversichtlich, dieses Ziel auch am Jahresende zu erreichen", sagte Sewing laut Redemanuskript für die ...

