In 3 Sätzen: Shopify hat Herausforderungen, aber die Aktie beginnt endlich attraktiv zu werden. Eine Investition in Shopify ist eine Investition in den unternehmerischen Geist von Kleinunternehmen. Shopify verfügt über ein Geschäftsmodell, das seine Interessen mit denen seiner Kunden in Einklang bringt. Die Aktienkurse von Shopify (WKN: A14TJP) sind in letzter Zeit stark eingebrochen. Nachdem die Shopify-Aktie am 19. November 2021 ein Allzeithoch von 1.762,92 US-Dollar pro Aktie erreicht hatte, ...

