DJ Thyssenkrupp prüft im Autogeschäft Joint Venture mit japanischer NSK

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Thyssenkrupp AG will im Automobilgeschäft künftig eng mit der japanischen NSK Steering zusammenarbeiten. Wie der MDAX-Konzern mitteilte, haben sich die beiden Unternehmen mit der Unterzeichnung einer Absichtserklärung darauf verständigt, die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens zu prüfen.

Thysssenkrupp und die Lenkungssparte des NSK-Konzerns wollen zunächst ihre Produktbereiche im automobilen Zuliefergeschäft technologisch und strategisch abgleichen, um daraus einen Partnerschaftsansatz für ein gemeinsames Automobilgeschäft zu entwickeln. Die Prüfung sei "unverbindlich und ergebnisoffen". Eine Entscheidung über eine Kooperation soll bis Jahresende getroffen werden.

"Unser erklärtes Ziel ist es, alle unsere Geschäfte in eine Top drei Position am Markt zu führen", sagte Thyssenkrupp-Chefin Martina Merz. "Dort, wo es technologisch und strategisch sinnvoll ist, tun wir das auch gerne mit starken Partnern an unserer Seite." Gerade im Automobilgeschäft komme es auf Größe und Skaleneffekte an.

May 12, 2022

