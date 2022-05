DGAP-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Markteinführung

Möglingen, 12. Mai 2022.

USU, ein führender Anbieter von IT-Lösungen und -Services, kündigt die Verfügbarkeit einer neuen Version von USU Software Asset Management (SAM) an, dem Flaggschiff für die Analyse und das Management des Cloud- und Softwarebedarfs in komplexen, hybriden IT-Umgebungen. Die USU-Lösung hat sich bereits als SAM-Technologie der Wahl für große Unternehmen etabliert. Die neue Version ermöglicht ein schnelleres und tiefergehendes Management von Datenbeständen aus unterschiedlichen Quellen.

Zu den wichtigsten Vorteilen gehören: eine einfache, benutzerfreundliche Oberfläche für alle SAM-Module, die in der gesamten Lösung harmonisiert ist

leistungsstarke Funktionen für Datenmanagement, Integration und Automatisierung

volle Unterstützung für Cloud-, Hybrid- und Enterprise-Architekturen "Unser neues UI-Design ist wie die Reifen eines Hochleistungsautos, die sich mit dem Boden verbinden, um die Leistung dorthin zu bringen, wo sie gebraucht wird, und Ihnen das Erlebnis bieten, das Sie erwarten, egal wo Sie sind", sagt Hans-Peter Kozica, Geschäftsführer der USU Technologies GmbH.

In dieser Version konzentriert sich die Lösung auf ein neues zentrales Repository für Datentransformation, Datenanreicherung und Datenfluss. Neue Konnektoren für Cloud, On-Premises und Hybrid werden durch eine flexible, offene Systemarchitektur unterstützt. Optimierte Dashboards und ein einheitlicher Look & Feel für das gesamte Portfolio sorgen für intuitive und nahtlose Workflows.

"Für mich ist der beste Teil unserer SAM-Lösung die offene Datenarchitektur", sagt Rebecca Horton, VP of Customer & Professional Services bei USU. "Kunden haben die Möglichkeit, Daten aus nahezu jeder Quelle zu nutzen, um volle IT-Transparenz zu erlangen, FinOps zu unterstützen und SaaS-Herausforderungen anzugehen. "

Dieses Release von USU Software Asset Management ist für Neu- und Bestandskunden ab dem 25.05.2022 verfügbar. Bestehende Anwender können sich für einen Überblick und ein Update an ihren USU-Kundenbetreuer wenden.



USU Software AG



Als führender Anbieter von Software und Services für das IT- und Customer Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren - mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft.



Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Technologies GmbH, USU Solutions GmbH, USU Solutions Inc. sowie USU SAS zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28).





Weitere Informationen sind unter www.usu.com verfügbar.





