Köln (ots) -Der bundesweit führende Zustellgroßhändler CHEFS CULINAR und der Anbieter von digitalen Mehrweglösungen für die Foodservice Branche Vytal haben auf der INTERNORGA in Hamburg eine strategische Partnerschaft vereinbart. Durch die Zusammenarbeit können das innovative Startup aus Köln und das familiengeführte Unternehmen Gastronom:innen, Hotels und Gemeinschaftsverpfleger noch besser auf die kommende Mehrwegangebotspflicht ab Januar 2023 vorbereiten. Bereits auf der anstehenden CHEFS CULINAR Messe in Neumünster am 12. & 13. Mai und Ulm am 22. & 23. Mai können die Kund:innen das Produktsortiment und die Automatenlösung von Vytal vor Ort kennenlernen."Wir sind froh, dass wir unseren Kund:innen mit Vytal die vielseitigste Mehrweglösung im To-Go- und Delivery-Bereich anbieten können. Dank des digitalen Systems und der bestehenden Integrationen in Lieferdienste ist die Abwicklung denkbar einfach. So sparen sich die Gastronom:innen das Pfandhandling. Mit den Mehrwegverpackungen für Burger, Sushi und Pizza, den Bowls und Menüschalen sowie den Bechern für Heiß- und Kaltgetränke können unsere Kund:innen schon heute bequem umsteigen und im Vergleich mit Einwegverpackungen sogar Kosten sparen", freut sich CHEFS CULINAR über die neue Partnerschaft.Mit seiner digitalen Mehrwegplattform ist Vytal schon heute in Deutschland, Österreich und Frankreich aktiv und arbeitet erfolgreich mit über 2.350 Restaurants, Betriebsgastronomien, Supermärkten und Unternehmen zusammen - darunter viele Branchengrößen wie Vapiano, BurgerMe, Hans im Glück, Dominos, SSP sowie neun der zehn größten Caterer (Eurest, Aramark, Dussmann, Klüh Catering etc.) und Betriebsgastronomien in Eigenregie (Siemens, BASF, E.ON, Evonik) sowie zahlreiche Studierendenwerke und Universitätskliniken.Intelligente Automatenlösung als Antwort auf den Personalmangel in der GastrobrancheAuf der INTERNORGA, dem größten Branchentreffen für die Gastronomie im deutschsprachigen Raum, erregte das für den INTERNORGA Zukunftspreis nominierte Unternehmen große Aufmerksamkeit mit seiner innovativen Automatenlösung Vytal 24/7. Smarte Ausgabe- und Rücknahmeautomaten ermöglichen Kund:innen über die Vytal App, vorbestelltes Essen jederzeit bequem abzuholen und müllfrei zu genießen. "Wir bieten eine digitale Plattform, die unseren Gastronomiepartner:innen nicht nur hilft, die Mehrwegpflicht zu erfüllen und Einwegkosten zu sparen, sondern vor allem auch, mehr Umsatz zu erzielen. Mithilfe unserer gekühlten Verkaufsautomaten und den hochwertigen, auslaufsicheren Mehrwegverpackungen können unsere Partnerbetriebe mehr Umsatz machen - insbesondere als Ergänzungen zum normalen Geschäft außerhalb der Öffnungszeiten und ohne die Personalkosten zu erhöhen", so Sven Witthöft, Vytal Co-Gründer und Geschäftsführer, verantwortlich für die Bereiche Produkt und Vertrieb. Über die in Hamburg geschlossene Partnerschaft ist Witthöft sehr froh: "CHEFS CULINAR ist als führender Lieferant für die Food-Service-Industrie und mit seiner 90-jährigen Geschichte für uns der ideale Partner, um unsere Rundum-Sorglos-Mehrweglösung noch stärker in die Gastronomie, Betriebsgastronomie und Hotellerie zu bringen."Bis Ende des Jahres planen CHEFS CULINAR und Vytal die digitale Mehrwegplattform auf 20.000 Partner:innen in Deutschland, Österreich, Niederlande und Dänemark zu erweitern.Über die Vytal Global GmbHVytal betreibt die größte digitale und pfandfreie Mehrwegplattform die nach dem Bibliotheks-Prinzip funktioniert: Jeder Behälter ist mit einem individuellen QR-Code und Namen versehen. Gastronom:innen leihen ihn durch das Scannen mit der Vytal Partner App an ihre Gäste aus - pro Nutzung zahlen sie dafür weniger als für ihre Einwegverpackungen. Für Konsument:innen ist die Ausleihe per Vytal App bei Rückgabe innerhalb von 14 Tagen kostenlos. Die Rückgabe kann bei allen teilnehmenden Partner:innen, in Rückgabeboxen bei Arbeitgeber:innen oder per Abholung z.B. bei einer Lieferung von Gorillas erfolgen. Mit einer Rückgabequote von 99% und einer Rückgabezeit von weniger als vier Tagen ist Vytal effizienter als das deutsche Flaschenpfandsystem und dabei für die Kund:innen komplett kostenlos. Zusätzlich sehen alle Kund:innen und Gastronom:innen in der App live, wie viel Einwegmüll sie bereits eingespart haben.Vytal ist es in kurzer Zeit gelungen mehr als 250.000 Nutzer:innen und 2.350 Restaurants, Kantinen, Lebensmittelhändler für Mehrweg zu gewinnen und ins europäische Ausland zu expandieren (Österreich und Frankreich). Hochrangige Partnerschaften mit großen Handelsketten wie Rewe und Edeka, der Systemgastronomie (Backwerk, Hans im Glück, Haferkater uvm.), 14 DAX-Konzernen darunter Allianz, BASF, Bayer, E.ON, SAP, Siemens sowie Studierendenwerken und Kantinen wie die des Deutschen Bundestages unterstreichen den Erfolg des jungen Unternehmens mit mittlerweile rund 50 Mitarbeiter:innen deutschlandweit. Bisher haben die mit dem Blauen Engel ausgezeichneten Vytal Mehrwegbehälter über 3 Millionen Einwegverpackungen ersetzt. Die Erfahrung aus Deutschland wollen auch Startups aus anderen Ländern nutzen und so wird die Vytal Technologieplattform mittlerweile auch in Norwegen sowie dem Baltikum von Vytal Franchisepartner:innen eingesetzt.Über CHEFS CULINARAls einer der führenden Zustellgroßhändler beliefert CHEFS CULINAR täglich Kunden aus Gastronomie, Hotellerie und der Gemeinschaftsverpflegung. Als einer der führenden Zustellgroßhändler beliefert CHEFS CULINAR täglich Kunden aus Gastronomie, Hotellerie und der Gemeinschaftsverpflegung. Dabei agiert das Unternehmen nicht nur als reiner Lebensmittel-Großhändler mit umfassendem Food- und Nonfood-Sortiment, sondern sieht sich auch als Dienstleister in Sachen Beratung, Consulting, Software und Weiterbildung. Mit acht Niederlassungen und 23 Stützpunkten ist CHEFS CULINAR einerseits deutschlandweit aufgestellt, aber trotzdem so regional, dass immer ein Ansprechpartner in der Nähe ist. Diese Nähe schafft die Basis für eine enge und vertrauensvolle Geschäftsbeziehung.