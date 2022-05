APA ots news: Zuerst bei Drei: Unterstützung bei Beantragung des neuen Reparaturbonus in allen Drei Shops.

Wien (APA-ots) -



* Service für Kunden aller Betreiber und auch Geräte, die nicht bei Drei gekauft wurden.

* Förderung von bis zu 200 Euro für Reparatur von Handys, Tablets & Co.

* Reparaturannahme in jedem Drei Shop oder online.



Mit dem neuen Reparaturbonus des BMin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Innovation und Mobilität erhalten Privatpersonen in Österreich seit Ende April 2022 eine Förderung von bis zu 200 Euro für die Reparatur von Elektro- und Elektronikgeräten und/ oder bis zu 30 Euro für die Einholung eines Kostenvoranschlags bei teilnehmenden Partnerbetrieben.



Durch diese Aktion bekommen elektronische Geräte, die nicht mehr unter Garantie fallen oder mechanisch defekt sind, eine zweite Chance. Somit wird weniger Elektroschrott produziert und die Umwelt geschont.



Der Telekom-Komplettanbieter Drei unterstützt ab 12. Mai 2022 Kunden aller heimischen Betreiber, diese Förderung bei der Reparatur defekter Geräte über den Partnerbetrieb Mobiletouch so einfach und rasch wie möglich zu nutzen.



Zwtl.: Reparaturannahme in jedem Shop oder online.



Konsumenten können diesen unentgeltlichen Drei Service in jedem der rund 80 österreichweiten Drei Shops oder online auf [www.drei.at/reparaturbonus] (https://www.drei.at/reparaturbonus) nutzen.

Um die staatliche Förderung für die Hälfte der Bruttokosten zu erhalten, müssen Konsumenten im Vorfeld den Reparaturbon auf [www.reparaturbonus.at] (http://www.reparaturbonus.at/) beantragen. Mitarbeiter aller österreichischen Drei Shops unterstützen Konsumenten, diese Förderung online zu beantragen und das defekte Gerät an den Reparaturpartner Mobiletouch zu senden. Der Kunde erhält in Folge einen Kostenvoranschlag, der den Bonus in Form eines Rabatts berücksichtigt und kann das Angebot annehmen oder ablehnen. Mobiletouch retourniert das reparierte Gerät an die gewünschte Adresse des Kunden, der die Kosten per Nachnahme begleicht.



Zwtl.: Eine zweite Chance für Elektrogeräte.



Der Reparaturbonus gilt für eine große Bandbreite von Elektro- und Elektronikgeräten: von Smartphones über Tablets, Laptops, Router und Smartwatches bis zu E-Scootern. Die Geräte müssen nicht über Drei oder dreiland.at gekauft worden sein, um den neuen Drei Shop-Service zu nutzen. Eine Liste aller Geräte, die Konsumenten über Drei Shops an Mobiletouch senden können, befindet sich auf

[www.drei.at/reparaturbonus] (https://www.drei.at/reparaturbonus) Eine staatliche Förderung erfolgt für Reparaturen von Geräten außerhalb der Garantie oder bei mechanischen Schäden (z.B. Displaybruch, Wasserschaden), die nicht von der Garantie gedeckt werden. Pro Gerät kann ein Bon beantragt werden. Die Aktion gilt, solange Fördermittel vorhanden sind.



Zwtl.: Über Drei.



Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division "3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 866 Mio. Euro. Als führender Telekommunikations-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Nach dem Start des ersten, echten, zusammenhängenden 5G Netzes Österreichs im Juni 2019 in Linz, startete Drei im Juni 2021 den Test des ersten österreichischen 5G Standalone Netzes. Im Februar 2022 erhielt das Unternehmen zum zweiten Mal in Folge den Ookla Speedtest AwardTM für das schnellste 5G Netz des Landes. Mehr auf [www.drei.at] (http://www.drei.at/).

Rückfragehinweis:

Hutchison Drei Austria Gmbh

Tom Tesch

Pressesprecher

+43 (0) 50 660 33700

tom.tesch@drei.com

www.drei.at/Presse



Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/317/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0025 2022-05-12/09:00