Berlin (ots) -Das führende Interview-Magazin für die Wirtschaft in der DACH-Region, der Businesstalk am Kudamm, präsentiert Ihnen die meistgesehenen Interviews im Monat Februar 2022. Neben Video-Interviews auf dem Youtube-Channel werden täglich neue Interviews in unserem Onlinemagazin veröffentlicht. Der Businesstalk erreicht 400.000 Menschen im Monat, davon waren im Februar 45% weiblich, was einer Reduzierung von 2% gegenüber dem Vormonat entspricht und im Gegenzug 2% mehr männliche Zuschauer 55%. Ganze 74% der Nutzer fallen in die Zielgruppe der 18- bis 45-Jährigen und weitere 16,2% auf die 45- bis 65-Jährigen.Die meistgesehenen Interviews im Februar 2022Christian Becker ist Geschäftsführer der Artemis Franchise GmbH. Mit ihm sprachen wir, wie man Franchisepartner gewinnt.E-Commerce Experte Mohamed Al-Hakim und CEO von Seo-Pictures, sprach im Interview über conversionstarke Produktfotografie.Dr. Tamara Knöpfel ist Fachanwältin für Bank- und Kapitalmarktrecht und Fachanwältin für Versicherungsrecht. Mir ihr sprachen wir im Interview über die Insolvenz der Immoneo GmbH und die Folgen für Silic Bau GmbH, sowie die möglichen geschädigten Anleger.Immobilienexperte Sebastian Blaumeiser vom gleichnamigen Unternehmen Blaumeiser Consulting aus Köln, sprach im Interview mit Claudia Bechstein, worauf zukünftige Immobilienbesitzer achten sollten.Tim Weisheit ist Inhaber von Tim Weisheit - Coaching & Consulting. Mit ihm sprachen wir beim Businesstalk am Kudamm über Neuromarketing.Marco Bennek, Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz, sprach im Interview-Magazin für die Wirtschaft über die Grundlagen des Markenrechts.Thorsten Friese ist MBSR-Lehrer in Berlin. Mit ihm sprachen wir über Stressreduktion, Achtsamkeit und MBSR.Alexander Bünk ist Co-Founder und Geschäftsführer AFM Media GmbH. Mit ihm sprach Claudia Bechstein über die AFM Media GmbH als Full-Service-Anbieter für die Digitalisierung von Expertenwissen.Verena Mensendiek ist Geschäftsführerin der Mensendiek Bau-GmbH. Mit ihr sprachen wir im Interview-Format über Unternehmenswerte und Unternehmenskultur in der der Theorie und in der Praxis.Guido Mondi ist Inhaber des Lebensmittelhandels Tutto-Italiano und des Restaurants Echteritaliener Ristorante Taormina. Er erzählte uns über italienische Lebensmittel, die italienische Küche und das Netzwerk "Echter Italiener".Grigori Kalinski ist Gründer und Geschäftsführer der KMP Consulting GmbH. Er sprach über seinen Weg ins Amazon Kindle Publishing Business.