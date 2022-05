MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Shop Apotheke von "Add" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 100 auf 110 Euro angehoben. Es gebe nun mehr Klarheit darüber, wann das E-Rezept in Deutschland bindend eingeführt werde, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies könnte ein bedeutender Treiber für die Aktien der Online-Apotheke sein. Einem Pressebericht zufolge soll das elektronische Rezept wohl ab dem 1. September in regionalen Stufen verpflichtend eingeführt werden./la/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2022 / 07:56 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



ISIN: NL0012044747

