Die zarten Ansätze von Kurserholungen an den Aktienmärkten erhielten gestern durch neue Daten zur Inflation einen Dämpfer. Die Teuerung in den USA hat sich zwar erstmals seit August 2021 abgeschwächt, doch fiel der Rückgang geringer aus als erwartet. So betrug die jährliche Inflation im April 8,3 %, nachdem es im März sogar 8,5 % waren, wie ich vorgestern noch berichtete. Mehrheitlich war der Markt aber von einem Rückgang auf 8,1 % ausgegangen. Und auch der Rückgang bei der Kerninflation von 6,5 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...