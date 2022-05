KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Dänemark begrüßt die Positionierung der politischen Führung Finnlands zu einem raschen Nato-Beitritt. "Dänemark wird Finnland natürlich herzlich willkommen heißen in der Nato", schrieb die Regierungschefin Mette Frederiksen am Donnerstag auf Twitter. Ein finnischer Beitritt werde die Nato und die gemeinsame Sicherheit stärken. Dänemark werde alles für einen zügigen Aufnahmeprozess tun, wenn der formelle Beitrittsantrag eingereicht sei.

Der finnische Präsident Sauli Niinistö und Ministerpräsidentin Sanna Marin hatten sich am Morgen in einer gemeinsamen Erklärung für einen "unverzüglichen" Nato-Beitritt ihres Landes ausgesprochen. Es wird damit gerechnet, dass sich das nördlichste Land der EU in den kommenden Tagen zu einem entsprechenden Antrag entschließt. Dänemark ist Nato-Gründungsmitglied./trs/DP/eas