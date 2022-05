München (ots) -step4help: Der große Charity Lauf zugunsten bedürftiger Kinder in ganz Deutschland- 01. - 30. Juni 2022: Jeder Schritt zählt!- 1.500 Teilnehmer*innen sind schon am Start- Anmeldung nur noch bis 16.05.2022 unter: Anmeldung: step4help (https://step4help.de/anmeldung)- Auch Spende ohne Teilnahme möglichBis zum 16. Mai 2022 ist es noch möglich, beim großen Charity Lauf für Kinderbewegungsprogramme im Juni diesen Jahres dabei zu sein. Die Teilnehmer*innen sammeln mit jedem Schritt über 30 Tage hinweg Spenden für Kinderbewegungsprojekte.Ab dem 01. Juni 2022 zählt jeder einzelne Schritt. Ob gejoggt, spaziert, gewalkt oder gehüpft: Einzeln oder gemeinsam im Lauf-Team können Freunde, Partner, Kolleg*innen oder ganze Firmenteams 30 Tage lang Schritte sammeln.Das Ziel: Nicht nur selbst in Schwung kommen und etwas für die eigenen Gesundheit tun, sondern Gutes bewirken. Denn von dem Erlös profitieren Bewegungsprogramme für Kinder in ganz Deutschland. Darunter auch viele der ukrainischen Flüchtlingskinder, denen der ehemalige Skirennläufer Felix Neureuther über das "Beweg dich schlau!"-Programm seiner Stiftung wieder Mut, Hoffnung und Momente der Freude schenken möchte. step4help (Startseite: step4help (https://step4help.de/)) priorisiert und fokussiert Projekte und Einrichtungen, die ukrainische Flüchtlingskinder unterstützen."Die Ukraine-Krise hat uns alle betroffen gemacht. Und wieder einmal sind die Kinder die Leidtragenden. Ich werde versuchen, mit Sport- und Integrationsprogrammen ihre Traumatisierung zu lindern und ihnen ein bisschen Freude zu vermitteln. Wir gehen in die Einrichtungen und werden über die entsprechenden Organisationen auch die Familien direkt erreichen. Bewegung bringt Freude, hilft zu vergessen und macht stark", erklärt Neureuther.Neben Schirmherr Felix Neureuther sind zudem Basketballlegende Dirk Nowitzki, Schwimmstar Franziska van Almsick sowie Fußballweltmeister Thomas Müller als Botschafter*in für den step4help unterwegs und stellen ihre Stiftungsprojekte vor. Alle begünstigten Projekte: Projekte: step4help (https://step4help.de/projekte)Und so kannst du dabei sein:Melde dich bis zum 16.05.2022 hier an Anmeldung: step4help (https://step4help.de/anmeldung) und zahle die Startgebühr von 35 Euro. Du erhältst postalisch ein Fitnessarmband und lädst die täglich gesammelten Schritte unkompliziert per App auf dein Schrittkonto hoch. Pro 1.000 Schritte kannst du 50 Cent oder 1 Euro für den guten Zweck spenden.Damit es nicht langweilig wird, rufen Schirmherr Felix Neureuther und seine prominenten step4help-Botschafterkolleg*innen Franziska van Almsick, Dirk Nowitzki und Thomas Müller zu diversen Bewegungs- und Motivations-Challenges auf - so vergehen die 30 Tage wie im Flug.Gemeinsam mit der fit4future foundation Germany und der United Kids Foundation bringt die Allianz "Felix Neureuther & Friends" über den step4help ganz Deutschland in Bewegung und hilft denjenigen unter uns, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen.Du hast keine Zeit, willst persönlich oder als Team nicht teilnehmen, aber trotzdem helfen? Unterstütze den step4help mit Deiner Spende:Spendenkonto der fit4future foundation GermanyBank: HypoVereinsbank MünchenIBAN: DE50 7002 0270 0034 8811 20SWIFT/BIC: HYVEDEMMXXXBetreff: Spende step4help, Team-Name und FirmaPressekontakt:Kontakt fit4future foundation:Malte HeinemannGeschäftsführungfit4future foundation GermanyTel.nr.: 089 99275593Email: heinemann@fit4future-foundation.dePresse-Ansprechpartner:Bärbel MeesPR ManagerinTel.nr.: 0177 - 259 56 69Email: Baerbel.mees@luebmedia.comOriginal-Content von: lübMEDIA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127190/5220026