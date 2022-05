AMSTERDAM, May 12, 2022 gewonnen hat, der vom IBFD im World Tax Journal, Band 13, Nr. 4, veröffentlicht wurde.



Der Artikel liefert eine umfassende Analyse, die vielen Entwicklungsländern helfen kann, die Auswirkungen von Artikel 12B des UN-Modells zu verstehen, und zeigt, dass die Nuancen und die Trennlinie zu Artikel 12A ausreichend waren und dass Artikel 12B Asymmetrien zwischen den beiden Artikeln mit sich bringen kann.

Die in dem Artikel enthaltenen Argumente sind die umfassendste Analyse dieses Themas und unterstützen darüber hinaus die Studien des UN-Modells.

Nach einer sorgfältigen Untersuchung der Geschichte und des Verlaufs der Arbeiten in den Ausschüssen und Unterausschüssen der UN-Sachverständigengruppe und einer Analyse der geltenden Auslegungsmethoden von Steuerabkommen stellt er die Logik infrage, die darin besteht, dass im Kommentar "Dienstleistungen routinemäßiger Art" aus dem Anwendungsbereich von Artikel 12A ausgeklammert werden, wodurch auch die Anwendung des Quellensteuer-Mechanismus in Bezug auf automatisierte digitale Dienstleistungen durch die Quellenländer ausgeschlossen wird. Diese Auslegung wiederum erforderte laut dem Autor einen separaten Artikel 12B, der sich mit solchen Dienstleistungen befasst. Der Autor deutet an, dass es sich dabei vielleicht um eine absichtlich geschaffene Auslegungshürde handelt, um Artikel 12A weniger wirksam zu machen.

Bei der Ausarbeitung einer einfachen Lösung für das unlösbare Problem der Besteuerung der digitalen Wirtschaft bei fehlender physischer Präsenz in Artikel 12B kamen zahlreiche Ungereimtheiten zum Vorschein. Diese werden vom Autor ausführlich erörtert, mit dem Ergebnis, dass die Anwendung des neuen Artikels selbst fragwürdig wird und darüber hinaus die Anwendung von Artikel 12A auf digitale Dienstleistungen allein durch seine Existenz ernsthaft gefährdet wird.

Aus diesem Grund kam die Jury zu dem Schluss, dass der Artikel den 8. Frans Vanistendael Award verdient hat.

Andrés Báez Moreno ist Associate Professor für Steuerrecht an der Universidad Carlos III de Madrid (Spanien) und unabhängiger Steuerberater sowie Rechtsanwalt bei der Anwaltskammer Madrid. Seit über 20 Jahren beschäftigt er sich als Dozent, Autor und Berater mit nationalen, internationalen und EU-Steuerfragen. Darüber hinaus war er in der Vergangenheit auch als IBFD-Postdoktorand tätig.

Die Preisverleihung fand am 6. Mai 2022 im Rahmen einer Gedenkveranstaltung für Frans Vanistendael in Amsterdam statt. Seine Ehefrau, Rosa Vanistendael, überreichte Andrés Báez Moreno den Preis persönlich.

Das IBFD begrüßt Bewerbungen für den 9. IBFD Frans Vanistendael Award an ibfd.award@ibfd.orgbis zum 31. Dezember 2022. Teilnahmeberechtigt sind alle Artikel, Buchkapitel und Bücher zum internationalen (einschließlich europäischen) Steuerrecht, die im Jahr 2022 veröffentlicht wurden. Die Verleihung des 9. Frans Vanistendael Award findet im Mai 2023 am Hauptsitz des IBFD in Amsterdam statt.

Um weitere Informationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Phil Windus, Senior Marketing Coordinator, unter p.windus@ibfd.org.

Über den 8. Frans Vanistendael Award

Der IBFD Frans Vanistendael Award für internationales Steuerrecht wurde ins Leben gerufen, um weltweit hervorragende Forschungsergebnisse im Bereich internationales Steuerrecht zu fördern.

Zur Jury des 8. Frans Vanistendael Award gehörten Cécile Brokelind, Tsilly Dagan, Cliff Fleming, Rick Krever, Jörg Manfred Mössner, Pasquale Pistone (Chairman), Jennifer Roeleveld, Luis Schoueri und Dikshit Sengupta.

Vergangene Gewinner des Frans Vanistendael Award sind John Avery Jones mit Jürgen Lüdicke, Wolfgang Schön, Romero Tavares, Tsilly Dagan, Aitor Navarro, Brian Arnold und Adolfo Martín Jiménez.

Über IBFD

Das IBFDist ein führender internationaler Anbieter von grenzüberschreitender Steuerexpertise, der seit vielen Jahren die Steuerforschung und akademische Tätigkeiten unterstützt und dazu beiträgt. Als unabhängige Stiftung nutzt das IBFD sein globales Netzwerk von Steuerexperten und sein Wissenszentrum, um Fortune-500-Unternehmen, Regierungen, internationalen Beratungsunternehmen und Steuerberatern zur Seite zu stehen.

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/92b815f4-09fe-444f-94a6-469fe4784112/de